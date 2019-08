Prisvinder ikke i tvivl: Det største potentiale ligger i medarbejderne

Gibotech A/S har fået Erhvervsklub Fyn-prisen i 2019, og direktør Henrik Anker er kåret til den bedste ejerleder på Fyn. Det skyldes medarbejderne, og at vi løfter i flok, understreger han.

- Vi kommer kun derhen, når vi har en ekstrem medarbejderfokusering, og at vi har de bedste. Vi satser hele tiden på at få de bedste på holdet.

- Priserne er et rygklap til hele organisationen, for det er kun, fordi vi løfter i folk, at vi kan. Det er ikke enkeltmandspræstationer. At jeg får prisen som årets ejerleder, er ikke for, at jeg er en flink fyr. Det er jo, fordi organisationen arbejder med og arbejder sammen. Det er det, der gør, at man kan opnå sådan en titel, siger han.

ODENSE: Henrik Anker har flere gange stået på scenen og modtaget priser både på egne vegne og for Gibotech A/S.

Vil have egen HR-afdeling

- Vi er meget opmærksomme på, at der er en positiv ånd, og vi prøver at skabe nogle teams og relationer, hvor folk arbejder godt sammen. Man er der for hinanden, og man står op for hinanden, fortæller Henrik Anker.

- Vi prøver at skabe en fællesskabsfølelse, og her er ikke plads til nej-hatten. Hvis der er noget, man er utilfreds med, skal man sige det. Vi bruger så meget af vores liv på at gå på arbejde, og så skal man altså have det sjovt med det, man laver.

Henrik Anker mener, at Gibotechs største potentiale ligger i medarbejderne, men det er samtidig en udfordring, fordi det er svært at skaffe folk nok. I dag bruger Gibotech eksterne bureauer til at rekruttere, men det kan der snart blive lavet om på.

- Vi er der, hvor vi skal se på, om vi skal have en HR-afdeling, for vi kan godt se, at vi bruger mange ressourcer og penge på eksterne folk. Jeg kan se, at vores afdelingsledere bruger meget tid på rekruttering, og noget af den tid vil kunne frigjort til det, de rent faktisk er ansat til, forklarer Henrik Anker.

En HR-afdeling vil samtidig gøre, at der vil blive en ensartethed i den måde, folk bliver ansat på, og at der bliver en fast struktur om rekruttering. Henrik Anker forudser også, at en HR-afdeling kan give endnu en gevinst internt i organisationen.

- Det vil gøre, at vi får fulgt op på PU-samtaler til tiden og andre ting, som har betydning for medarbejdernes ve og vel. Det kan forhåbentlig også være med til at tiltrække flere folk, at der er styr på tingene og rart at være her, siger direktøren.