Prisvindende robotvirksomhed har fået fornemmelsen af succes: Det skal være sjovt at arbejde

Robotvirksomheden Robot Nordic har fart på. I sommer vandt den en iværksætterpris, og på to år er virksomheden gået fra at bestå af de to stiftere og ejere, Michael Hye Nielsen og Anders Martiny, til at tælle 17 mand i alt.

Der er højt humør i mødelokalet hos virksomheden Robot Nordic, hvor ejerne Michael Hye Nielsen og Anders Martiny fortæller om deres rejse med robotvirksomheden. Fra da de startede virksomheden i november 2016 til nu, er det gået hurtigt. De 15 kvadratmeters kontorplads, de to mænd startede på, er i dag skiftet ud med kontorer i det nordlige Odense, hvor der er plads til de nu 17 ansatte. Både Michael Hye Nielsen og Anders Martiny har startet og drevet virksomheder før, men ingen af dem har været ligeså succesfulde som med Robot Nordic. - Det er fantastisk at have en virksomhed, hvor det går godt. Det giver ro i hovedet, når man kører hjem om fredagen og skal holde weekend, siger Anders Martiny. - Fornemmelsen af at have noget, der er en succes, er 100 gange sjovere end at vågne hver morgen og tænke på, hvordan man skal få betalt en leverandør, forklarer Michael Hye Nielsen. Deres iværksætterfirma blev da også anerkendt i juni i år, da et panel af forretningsfolk udpegede Robot Nordic som vinderen af Odin-prisen. Begrundelsen var, at Robot Nordic formår at udvikle nye produkter, uden at det går ud over bundlinjen. Odin-prisen har givet noget ekstra til virksomhedens CV. - Det er godt at kunne fortælle kunder, at et panel har kigget på vores virksomhed og vurderet, at vi er de bedste lige nu til det, vi gør, fortæller Anders Martiny. - Det har givet en masse omtale for os som personer og virksomhed. Og prisen giver respekt i branchen, har jeg kunnet mærke, siger Michael Hye Nielsen.

Robot Nordic Robot Nordic blev stiftet 1. november 2016 af administrerende direktør Michael Hye Nielsen og teknisk direktør Anders Martiny.Virksomheden laver automatiseringsprojekter for industrivirksomheder. Projekterne startes oftest med et besøg hos kunden, hvorefter der gås til tegnebrættet for at udvikle de robotter og den software, der bliver det endelige produkt. Ifølge ejerne er kun én tiendedel af Robot Nordics projekter kopier af deres tidligere arbejde.



I 2017 havde virksomheden en omsætning på omkring 2,7 millioner kroner. Den voksede til 5,8 millioner kroner i 2018. Blandt andet det var med til at sikre Robot Nordic Odin-prisen i juni 2019, der gives ud af iværksætterhuset Coworking og dets sponsorer.

Anders Martiny er oprindeligt uddannet industri-elektriker, men har de sidste 20 år arbejdet med programmering, udvikling og salg. Michael Hye Nielsen er uddannet maskingeniør. Foto: Kim Rune

Kemien passer Makkerparret mødte hinanden på en messe, da de begge var ansatte i andre virksomheder. - Der fandt vi ud af, at vores kemi passer, og så valgte vi at starte en virksomhed sammen, siger Michael Hye Nielsen. To måneder efter virksomheden blev stiftet, fik den sin første ordre. De to ejere kalder det selv en mindre én af slagsen, men det fik bolden til at rulle. Det egentlige gennembrud for virksomheden kom i 2017, da de fik en ordre fra Carlsberg. - Vi lavede et produktionsanlæg med kollaborative robotter (robotter, der arbejder side om side med mennesker, red.) til Carlsberg, og det var med til at kickstarte vores virksomhed, for når kunder spørger, hvorfor de skal bruge os, kan vi sige "spørg Carlsberg", fortæller Michael Hye Nielsen. Robot Nordic udvikler automatiserede produktionslinjer for deres kunder. Ifølge de to ejere producerer de prototyper i ni ud af ti af deres projekter. For de to ejere opstår en stor del af glæden ved deres arbejde, når de får en kunde med på deres vision. - Jeg synes, det sjoveste er at komme ud til kunderne med nye idéer og få dem med på idéen, siger Michael Hye Nielsen. - Det er så fedt, når kunden bagefter står mod tommelfingrene oppe, fortsætter Anders Martiny. Og noget gør de rigtigt, for ifølge de to ejere regner de med en omsætninger på over 20 millioner kroner i år. Sidste år omsatte de for omkring 5,8 millioner kroner.

Konstruktionsingeniør Lars V. Hansen og CEO og medejer Michael Hye Nielsen fra Robot Nordic.Foto: Kim Rune

Hele spektret Blandt de 17 ansatte i firmaet er der både garvede folk over 60 år og unge nyuddannede spirer. - Vi går meget op i det grå guld. De har måske op til otte år tilbage at arbejde i, og de har en kæmpe erfaring og kan en masse ting. De skal heller ikke have børn eller det ene og det andet, siger Michael Hye Nielsen. - Vi har også en helt nyuddannet ung ingeniør ansat, og vi har ofte praktikanter herude, fortsætter Anders Martiny. - Vi prøver at få hele spektret med, pointerer Michael Hye Nielsen. De to ejere sætter stor pris på det hold af ansatte, de har fået sat sammen gennem de sidste to år. Derfor skal Odin-prisens præmiesum på 25.000 kroner bruges på personalet, der selv kan bestemme, hvad pengene skal bruges på. - Selvfølgelig skal vi tjene penge, men målet er egentlig ikke at blive milliardærer. Målet er at lave den fedeste arbejdsplads i verden, hvor det er sjovt at arbejde, understreger Michael Hye Nielsen.

Michael Hye Nielsen (tv) og Anders Martiny fra Robot Nordic fortæller om at have fart på væksten i deres virksomhed.Foto: Kim Rune