Presset Norwegian sikrer penge til allerede bestilte fly

Det norske luftfartsselskab Norwegian har sikret penge til at betale for fly bestilt til første halvår 2019.

Det pressede norske luftfartsselskab Norwegian fortæller via den norske børs, at selskabet har sikret sig finansiering af de fly, selskabet har bestilt til første halvår 2019.

Der har været stor tvivl om Norwegians finanser. Selskabet er tynget af stor gæld og svingende overskud.

- Selskabet er glad for at kunne fortælle, at finansieringen af alle fly til levering i første halvår 2019 er sikret.

- Det inkluderer også refinansiering af en allerede leveret Dreamliner. Det giver en positiv likviditetseffekt på 275 millioner norske kroner, skriver Norwegian i en meddelelse på den norske børs.

En likviditetseffekt dækker over, at Norwegian har fået rede penge i kassen ved låneomlæggelsen.

Aktierne i Norwegian er faldet med over 40 procent siden foråret. Faldet er sket i takt med, at der er opstået tvivl om, hvorvidt selskabet kan svare betingelserne for sin betydelige gæld.

Norwegian vokser solidt. Men ekspansionen foregår i høj grad for lånte penge. Ved udgangen af september lød Norwegians gæld på 30,1 milliarder norske kroner. Et år tidligere var gælden 18,3 milliarder.

Derfor skal der ikke mange underskud - eller udsving i olieprisen - til, inden selskabet kan få svært ved at leve op til sine gældsbetingelser.

I starten af december faldt Norwegians aktier på en dag over 15 procent efter bekymrende trafiktal for november og fornyet frygt for selskabets overlevelse.

De pressede finanser har fået Norwegian til at ændre sit rutenetværk og iværksætte en spareplan for to milliarder norske kroner. Selskabet er også ved at sælge ud af sin flyflåde.

- Processen med at sælge fly fortsætter. Vi har oplevet betydelig interesse for vores eksisterende fly og kommende leveringer.

- Selskabet har for nylig underskrevet en hensigtserklæring om salg af to fly til levering i første kvartal 2019, skriver Norwegian.