Pressede amerikanske landmænd koster på salget hos Novozymes

2019 har været et udfordrende år for enzymselskabet Novozymes, der har måttet se salget gå tilbage.

Selskabet har haft en negativ vækst på tre procent i de første seks måneder af året.

Omsætningen lød på 6,94 milliarder kroner. Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag.

Faldet skyldes blandt andet udfordringer blandt Novozymes' kunder i det amerikanske landbrug. Selskabet har to gange i år nedjusteret forventningerne.

- Vores salgsresultat for første halvår er ikke tilfredsstillende. Men som forventet efter de justerede helårsforventninger per 6. juni, siger direktør Peder Holk Nielsen i en kommentar til regnskabet.

- Afmatning i landbruget i USA og på nogle af udviklingsmarkederne, blandt andet i Mellemøsten, har skabt modvind, siger han.

Novozymes fremstiller enzymer og mikroorganismer til mange forskellige produkter. Det tæller vaskemidler, føde- og drikkevarer, landbrugsvarer og medicin.

De amerikanske landmænd i Midtvesten har i år været ramt af udfordringer med oversvømmelser. Det har betydet færre indkøb hos Novozymes.

Landmændene kan stå få foran nye udfordringer i den kommende tid.

Kina varslede mandag, at det på grund af handelskrigen med USA ikke længere vil købe amerikanske landbrugsvarer.

Trods det lavere salg kan Novozymes notere sig en lille stigning i overskuddet.

Det er vokset med en procent til 1,6 milliarder kroner i årets første seks måneder. Novozymes er hjulpet af et par engangsindtægter - herunder fra et frasalg.

Ud over det vigende salg står Novozymes over for en opgave på direktionsgangen.

Selskabets finansdirektør, Prisca Havranek-Kosicek, er nemlig fortid. Hun har passet posten det seneste halvandet år.

Østrigeren stopper af personlige årsager med øjeblikkelig virkning. Selskabet forventer snart at kunne sætte navn på en afløser.