Portræt af manden bag MCH i Herning: Passion er et nøgleord

MCH A/S' administrerende direktør Georg Sørensen er chef for cirka 250 fastansatte og over 1000 freelancere. Koncernen har netop fejret 2018 som det mest begivenhedsrige år i koncernens historie. Vi har mødt chefen for det hele og fundet frem til et par nøgleord, der beskriver den 60-åriges direktørs ledelsesstil.

HERNING: Administrerende direktør for MCH A/S, Georg Sørensen, bliver glad, når nogen italesætter MCH-ånden, og han beskriver den gerne selv som et stort, stærkt hjerte. Når man møder manden, kan man rende ind i ord som imødekommenhed, hjælpsomhed, og man kan ofte høre ham tale om at have passion. - Passion er et nøgleord, det var mit omdrejningspunkt i min juletale til seneste julesamling, siger direktøren. Hvorfor? - Fordi jeg synes, det er et så fantastisk stærkt ord. Det har andre ord, som virkelig læner sig op ad det: Engagement, entusiasme, vedholdenhed, udholdenhed, forkærlighed for noget, at brænde igennem, hjertesag, hjerteblod. Det passer utrolig godt på vores medarbejdere. De er passionerede, siger han. Passion var også et af nøgleordene, da Danmark vandt guld til VM i herrehåndbold i januar i år. - Vi var alle stolte på holdets vegne, medarbejdere, freelancere. Alle, siger Georg Sørensen. Hvis du kigger på det med ledelsesbriller, hvad var det så, du så? - Først og fremmest at det danske herrelandshold formåede at vinde. Det var holdet, teamet omkring holdet, landstræneren, den enkelte spiller og holdet som helhed. Det var fantastisk at følge. - Jeg så et landshold i harmoni, med plads til, at den enkelte kunne gøre sit bedste. Jeg så, at helheden var godt forberedt, alle vidste hvad de skulle, de havde en plan. Og når den plan skulle justeres, så kom vi ind omkring den intuitive og situationsbestemte del. Det må man om noget sige, at man gør på sidelinjen til så stor en landskamp på det niveau, hvor træneren har et splitsekund til at tage en vurdering, og den enkelte spiller har et splitsekund til at tage en vurdering af den næste aflevering eller afslutning. Det går op i en højere enhed både individuelt, men også som hold og trup. - Hvis jeg skal lave en lille sammenligning, så er det fuldstændig det, vi også forsøger at gøre her. Derfor skal man have styr på sit fundament og sine holdninger, fordi - og det er min hovedpointe - så har man meget mere overskud og dermed mulighed for at træffe en hurtig beslutning intuitivt, situationsbestemt. For skal du hele tiden tilbage til udgangspunktet, så når du det aldrig, mener direktøren.

Georg Sørensen Født 12. februar 1959 i Viborg.Bor i Herning og danner par med Anette Buhl. Sammen har de to drenge, Bertel på seks år og Johan på fire år.



Uddannelse:



1996: DBU Trænerkursus, Prof.1.



1979: Højere Handelseksamen, Herning Handelsgymnasium Karriere:



2005: Adm. direktør for MCH A/S



1995-2005: Direktør for Messecenter Herning



1986-1995: Projektleder i Messecenter Herning.



1985-1986: Salgsleder i A/S Herning-Hallen



1983-1985: Salgsassistent i A/S Herning-Hallen (MCH A/S' tidligere navn)



1979-1983: Regnskabselev og senere regnskabsassistent hos Hammerum Døren A/S



Tillidsposter og initiativer (udpluk og nuværende):



2017: Jyske Bank, repræsentantskabsmedlem



2016: Olympisk Idrætsforum under Danmarks Idrætsforbund



2016: Horesta, bestyrelsesmedlem



2014: Frandsen Group, bestyrelsesmedlem



2007-2010: Visit Denmark, formand



2006-2008: Idrætsfonden Danmark (I dag Sport Event Danmark) bestyrelsesmedlem



2004: Horesta, repræsentantskabsmedlem



2002-2010: Visit Denmark, bestyrelsesmedlem



2000: Idémand bag Vision 2025, visionsplan for Messecenter Herning (Præsenteret 1. november 2000)



1998-2002: Formand for Infrastrukturgruppen under Landsdelscenter MidtVest (Gruppen arbejdede for at få Midt- og Vestjylland knyttet til det øvrige danske motorvejsnet)

Georg Sørensen begyndte i det daværende A/S Herning-Hallen som salgsassistent i 1983. I 1995 blev han direktør for Messecenter Herning, og i 2005 blev han ansat som direktør for koncernen MCH A/S, Foto: Birgitte Carol Heiberg

Med i mere end 35 år Sidste år fejrede han 35 års jubilæum i MCH A/S. Han begyndte i det daværende A/S Herning-Hallen som salgsassistent i 1983. I 1995 blev han direktør for Messecenter Herning, og i 2005 blev han ansat som direktør for koncernen MCH A/S, der består af MCH Messecenter Herning, Jyske Bank Boxen, MCH Herning Kongrescenter og MCH Arena. I 2018 slog MCH A/S besøgsrekord med i alt 1.143.583 besøgende fordelt på 326 arrangementer. Her har Georg Sørensen det overordnede ansvar med en stil, som han kalder for holdningspræget ledelse. Han erkender, at det kan være en udfordring at få 250 fastansatte til at udleve passion. Hvordan får du dem til at gøre det? - Ved selv at gøre det, og ved at rose og være tydelig i forhold til forventninger, kvalitetssikring, retning, strategi og værdier. Hvordan har du opbygget hele den her ånd? - Det åbne svar vil være, at jeg formentlig er gået forrest med de holdninger, som vi arbejder med. I begyndelsen gjorde jeg det måske ubevidst. Men nu kan jeg godt se, at jeg har en større bevidsthed omkring det, og det er selvfølgelig noget, der har ligget dybt i mig i forhold til, hvad jeg tror, er det rigtige for den her virksomhed. Sådan skal man være, når man får ansvaret for det hele. Hvad gør du for at få folk med? - Jeg prøver at forklare, hvorfor det er så vigtigt. Jeg bruger eksempler. Jeg deler roser videre, når vi får roser fra vores samarbejdspartnere og kunder, gæster, publikum. Hvad siger folk? - De kommer hen og siger: Tusind tak, fordi I gør det her, hvor er dine folk dygtige eller: Sikke en modtagelse, vi fik. Hvad sker der så? - Så bliver jeg glad, og så bliver jeg bekræftet i, at vi gør det rigtige, og så deler jeg glæden med mine medarbejdere.

MCH A/S Selskabet satte i 2018 besøgsrekord med i alt 1.143.583 besøgende fordelt på 326 arrangementer.Seneste rekord var fra 2015, hvor tallet lød på 1.015.679.



Omsætningen var på 364 mio. kroner og slog rekorden fra 2007 på 334 mio. kroner.



MCH beskæftigede i 2018 gennemsnitligt 300 helårsansatte fordelt på 245 fastansatte og over 1000 timelønsansatte.



I alt 428.619 besøgte i 2018 årets 22 fag- og publikumsmesser samt udstillinger, hvilket er en stigning på cirka 95.000 sammenlignet med 2017.



Jyske Bank Boxen slog rekorden på 36 arrangementsdage i 2012 med i alt 50 arrangementsdage i 2018 og dannede blandt andet ramme om IIHF Ishockey VM, som tiltrak flere end 180.000 gæster.

- Jeg føler mig som en på 40 både i sind og energi og krop. Men har 60 års erfaring. Det er en fantastisk kombination, lyder det fra Georg Sørensen, direktør for MCH A/S. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Mennesker giver energi Hvordan fastholder du og videreudvikler du hele den ånd for at sikre, at det fortsætter år efter år? - Ved at give den energi, ved at give den næring, ved at værne om den, ved at stille krav, ved at stille forventninger og retning op. Virksomhedens vigtigste opgave er at sikre, at der er en tryghed i fundamentet i det, vi bevæger os på. Der skal være en retning og nogle rammer så vide og brede og store, at man virkelig kan få sin personlighed til at brænde igennem. Hvad er det for nogle krav, du stiller? - Vi gør os umage. Vi har en vision om, at vi gerne vil være dem, de andre kigger efter. Derfor skal vi gøre os ekstra umage. Og kombineret med vores mission om, at vi gerne vil skabe unikke oplevelser, hvor mennesker mødes, uanset motivet for besøget, så skal vi gøre os endnu mere umage. Hvordan udvikler du dig selv som leder? - Jeg har en meget større ro i dag og en større indsigt. Jeg har en kæmpe erfaring. Jeg har den store berigelse, at jeg har et fantastisk netværk. Både eksternt og internt, for man kommer rigtig tæt på hinanden, når man har så mange gode medarbejderkolleger, som man har arbejdet sammen med i mange år. Det, der virkelig giver mig meget energi, det er mødet med andre mennesker, det er også derfor, jeg lige er startet op på mit 36. år.

Det personlige møde Hvorfor er det personlige møde en hjertesag for dig i en digitaliseret tid? - Det er det blevet. Vi er hjulpet godt på vej af den fantastiske digitalisering, for i takt med den udvikler sig, så må det være op til folk selv at vælge den til og fra i det omfang, de har brug for den. Det gør vi også her, for digitalisering er på ingen måder noget, vi er passive overfor. Vi anvender også de elektroniske og digitaliserede medier og muligheder i det omfang, at det kan supplere. Men det vigtigste for os er det personlige møde. I takt med at digitaliseringen udvikler sig i den retning, den gør, og den går kun én vej, så bliver der endnu mere behov for det personlige møde. Det er omdrejningspunktet for alle vores arrangementer. Uanset om det er inden for messer, kongresser eller musik, kultur eller sport. Hvad er dit vigtigste ledelsesværktøj? - Det er kommunikation. Jeg prøver at være på forkant med at kunne være dygtig nok til at kunne fortælle alle mine ledere og medarbejdere, hvilke forventninger jeg har, hvor vi er, og hvor vi skal hen. Jeg holder øje med, hvad der sker rundt omkring i verden på markeder og i brancherne. Jeg forsøger at være tæt på vores forretningsområder i dagligdagen.

Åben, ærlig og konfliktsky Hvordan ved dine medarbejdere, hvordan Georg Sørensen tænker? - De, der har været her i mange år, de ved det godt. Og de nye lærer det fra de rutinerede. Sidemandsoplæring kalder jeg det. Hvad gør du selv? - Jeg er meget åben. Jeg forventer, at folk er ærlige, så det er et vilkår, det er en del af vores fundament. Men det er jo graden af åbenhed, der afgør, hvor meget der bliver sagt. Og jeg prøver at være meget åben. Gælder det også negativ kritik? - Ja, men det har jeg skullet arbejde med. Der er vel i os alle en indbygget grad af konfliktskyhed. Jeg har haft den i udtalt grad, det har jeg mod til at sidde her åbent og ærligt erkende, for jeg kan se bagud, hvor meget bedre jeg er blevet til at få sagt tingene, også gerne i tide. Man håber altid, at folk selv finder ud af det eller erfarer det, men min erfaring siger også, at det er værd at få det sagt, så man kan få det korrigeret. - Jeg plejer at sige, at vished giver tryghed, og tryghed giver sikkerhed. Og hvis man misser på visheden, får man uvished, så får man utryghed, og så bliver man usikker. Hvad forstår du ved moderne ledelse? - Man skal have sin strategi og være tro mod den. Og på det fundament skal ledelsen være intuitiv, situationsbestemt og med en stærk kommunikation. Åbenhed. Hvis du skal lave elevatortalen om dig selv som leder, hvad vil du så sige? - Fasthed og følelser. Jeg er meget konsekvent i forhold til vores strategier. Jeg er meget vedholdende i forhold til den kvalitetssikring, jeg gerne selv vil stå i spidsen for. Vi skal sikre, at vi har styr på tingene hele vejen rundt. Og så er jeg også meget opmærksom på, hvor vigtigt det er, at vi har en meget klar og tydelig og reel strategi, som passer rigtig godt til vores virksomhed og dermed til vores kunder, og som vi har kørt efter siden 1995.

Fastholdelse før fornyelse Hvad er hovedtrækkene i strategien, som er over 20 år gammel? - Nu begynder mine konkurrenter også at læse avis, kan jeg høre. Den har jeg så fortalt så mange gange, og jeg har kun interesse i, at vores samarbejdspartnere, kunder og gæster kender den. - Vi går altid efter at fastholde vores kunder og vores samarbejdspartnere. Vi vil meget gerne, at gæsterne kommer igen og igen. Så fastholdelse, det er klart første prioritet. Fornyelsen kommer så lige efter. For at fastholde skal man forny sig, og det er lige meget, om det er arrangementer, eller om det er i forhold til vores evne til at være sammen med vores kunder. Hvad er det sværeste ved at være leder for sådan en relativt stor koncern? - Der er mange ting, der er svære. Hvad, der er det sværeste, er svært at præcisere. Det vigtigste er, at vi har en organisation, der fungerer, og det har vi, fordi vi har nogle utroligt dygtige medarbejdere, som er meget, meget dedikerede og passionerede. Min vigtigste opgave er, at de fungerer både enkeltvis og sammen. Det rammer jeg ind på den måde, at vi skal have succes sammen som virksomhed, den enkelte skal udvikle sig, og så skal vi skabe arbejdsglæde.

Svært med skuffelser Kan du beskrive noget af det, du har let ved? Eller hvad du måske har sværere ved? - Jeg får det svært, hvis jeg bliver skuffet. Jeg vil vende den om, jeg bliver rigtig glad, hver gang vi gør os umage. Jeg bliver rigtig glad, hver gang vi har en kunde og samarbejdspartner og en gæst, som fortæller, at de er glade for at komme her, uanset om de kommer i kongrescenteret, i Jyske Bank Boxen eller i messecenteret. Hvor tit skal du så alligevel tage dig selv i at sige: Dér har vi ikke gjort os nok umage? - Heldigvis meget få gange. Men det kommer engang imellem. Det kan du vel ikke undgå? - Selvfølgelig gør det det, men så har jeg lært en ting af mange ting, så tager vi fat i det med det samme, og så ved vi det også godt. Kan du prøve at give et eksempel på, hvor du har ærgret dig lidt? - Jeg skal heldigvis lede lidt. Det er jo en dagligdag med en kæmpe puls, du skal jo tænke på, hvor mange ting, vi har gang i dagligt. Det kan være svært at trække frem, uden at det skal ses i en sammenhæng. Men vi arbejder på, sammen og hver enkelt, at vi gør tingene rigtigt og gerne første gang.

Hold fast i dig selv Hvis du skal give andre ledere et godt råd til at udvikle deres egen virksomhed, hvad ville det så være? - Først og fremmest at holde fast i sig selv. For det, man tror på, det man brænder for, det har man erfaringsmæssigt meget nemmere ved at brænde igennem med og dermed også at få andre til at blive en del af. Min ledelsesstil er meget holdningspræget og holdningsbestemt, og dermed skal den også kommunikeres videre til dem, der skal udføre det. Hvis man skal dele holdninger, så skal man starte med selv at tro på det. Hvordan undgår man at blive mæt og tilfreds? - For mange år siden passerede der en sætning forbi mig: "Stay hungry". Jeg tror, det er vigtigt at forblive sulten. Magelighed og middelmådighed ligger langt væk i mit univers. Det er jeg meget bevidst om. Man skal gøre sig umage og være ordentlig, og man skal behandle andre, som man selv vil behandles. Jeg leder mine medarbejdere, som jeg gerne selv vil ledes, og det er under stor frihedsgrad, og det er med udtalt ansvar og tillid. I de her år vokser den ene iværksætterbutik frem efter den anden. Hvad ville dit gode råd være til folk, der starter op. Hvad skal de gøre sig klart, hvis det skal blive en succes? - Jeg har godt nok arbejdet med virksomheden her, som om det var min egen, men det har det aldrig været. Jeg er ansat. Men det er vigtigt, at man arbejder med tingene, som om det var ens egne, for så tror jeg på, at man virkelig kan brænde igennem, når man tænker sådan. Det har jeg i hvert fald gode erfaringer med. Hvordan får du så dine egne medarbejdere til at tage ejerskab på dine projekter? - Ved at de skal have mere end følelsen af, at det bare er et arbejde. De skal vide og mærke, at det gør en forskel for ens arbejde og arbejdsplads, at man virkelig brænder igennem, når man gør sig umage. Når man kommer her som gæst, virker det ofte, som om hver medarbejder er stolt af at være her. Hvordan arbejder I med at fremelske den stolthed? - Lidt i forlængelse af det jeg før byggede op til, at man også mærker vigtigheden og glæden over det, man laver fra både kollegaer, ledere og vore kunder og samarbejdspartnere. Et internt eksempel er, når vi for eksempel har en af vores dygtige malere fra vores håndværkerafdeling, så er det vigtigt, at han ved, at hans arbejde bliver en del af et større temaområde og afgørende for, at vi har en flot messe, og det ikke bare er en standplade, han står og maler, men at det indgår i en større sammenhæng. Du har to drenge på seks og fire, og du er lige blevet 60. Det at være småbørnsfar i den alder, hvad betyder det for dig? - Det, at jeg er blevet far i en voksen alder, har givet mig så meget mere lyst og mod på mere. - Men det giver sig selv, at for hvert eneste minut, sekund, time, dag, jeg har sammen med min familie, det giver mig så meget mere styrke i forhold til mit arbejde. Jeg er nu i en alder, hvor jeg har en kæmpe erfaring med en masse gode ting med mig, som jeg kan benytte mig af og som jeg både kan dele, men som jeg også kan trække på. - Jeg føler mig som en på 40 både i sind og energi og krop. Men har 60 års erfaring. Det er en fantastisk kombination.