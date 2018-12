Politisk aftale om flere sommerhuse: Godt for fynsk turisme

Det fastslår Destination Fyn under Udvikling Fyn, efter at regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet onsdag indgik politisk aftale, som giver 20 kystkommuner i hele landet mulighed for næsten 2200 nye sommerhusgrunde.

På Fyn betyder aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, at der kan etableres 209 nye sommerhusgrunde. De fordeler sig således på følgende kommuner:Assens Kommune: 14 grunde Faaborg-Midtfyn Kommune: 40 grunde Nordfyns Kommune: 97 grunde Ærø Kommune: 58 grunde Samlet får 20 af i alt 78 danske kystkommuner nu lov til at etablere nye sommerhusgrunde. Aftalen indebærer desuden en styrkelse af naturen i forbindelse med Grønt Danmarkskort, yderligere midler til statslig skovrejsning, så der samlet kan etableres yderligere cirka 150 hektar bynær drikkevandsskov, og midler til mindst 35 hektar urørt skov på private arealer. Kilde: Erhvervsministeriet

Han så dog gerne, at nogle af de nye grunde bliver til luksusferiehuse, som kan tiltrække et andet publikum end dem, der i dag er til udlejning på Fyn.

Med 209 nye sommerhusegrunde frygter han ikke, at såvel gamle som nye sommerhusene kommer til at stå gabende tomme.

Udsigt til mere natur

Blandt de fire fynske kommuner, som nu får lov til at etablere nye sommerhusegrunde, ligger Nordfyns Kommune i top med 97 grunde. Her er planen, at de nye grunde ikke kommer til at ligge lige ud til vandet, men placeres sammen med eksisterende sommerhusområder på noget, der i dag er opdyrket landbrugsjord.

- Hvis man går fra konventionel landbrug til sommerhusområde er det måske ikke noget tilbageskridt. Det kan ikke kaldes for et minus for områderne, og der er ikke noget, som taler for at gå decideret imod aftalen, siger Leo Jensen, formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling på Nordfyn.

Han mener ikke, de nye grunde ødelægger naturværdierne.

- Det viser sig rent faktisk, at der er mere natur i et sommerhusområde end i et landbrugsområde. Set ud fra et natursynspunkt bliver det ikke forringet med den politiske aftale, mener han.

Heller ikke hos foreningens afdeling i Assens møder den nye aftale kritik.

- Når Assens Kommune har fået tilladelse til 14 nye sommerhusgrunde er det fint nok. Det har vi ikke noget imod, siger lokalformand Sven Rask.