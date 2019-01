Politikerne skal holde fingrene væk, når virksomheder handler med hinanden

Politikerne skal ikke antaste den kommercielle frihed ved at indføre særregler, selv om store virksomheder ofte forsøger at tryne de små, når det for eksempel gælder handelsbetingelser. Vilkårene i den frie handel er barske, og sådan skal det være. I stedet bør de små virksomheder være stærke og dygtige nok til ikke at være afhængige af de store, men vælge andre aftagere af deres produkter, mener dagens klummeskribent, der taler af erfaring.

"For every complex problem, there is an answer that is clear, simple - and wrong." (H. L. Mencken).

Sætningen fra den amerikanske journalist H. L. Mencken lyder i oversættelse: "For ethvert komplekst problem er der et svar, der er klart, simpelt - og forkert ."

Gennem nogen tid har der været skudt på dele af erhvervslivet. Fra flere vinkler, nogle berettigede, mens andre måske er lidt mere grebet ud af luften. Men sikkert er det, at hvis en sådan kritik finder vej til mediernes overskrifter, går der ikke mange minutter, før en eller anden politiker forlanger en minister i samråd med krav om en hurtig og ikke altid gennemtænkt løsning. Og hvis der så oven i købet kan spindes en "David mod Goliat" - historie, vil forargelsen ingen ende tage.

Lad os tage et eksempel. Store virksomheder, for eksempel Salling Group og COOP, påtvinger deres leverandører, specielt de mindre af slagsen, nogle meget lange betalingsbetingelser. Leverandørerne må altså vente ofte måneder på at få penge for de varer, de har leveret til "de store". Det er selvsagt ubehageligt for leverandørerne, som ofte må i banken for at sikre likviditeten.

Den historie har fundet vej til nyhedsmedierne, og straks er der politikere, der vil lovgive om længde af kredittid......

Må jeg have lov til at mene, at det er dog noget forfærdeligt sludder. Det giver nul mening, at velmenende men naive politikere vil pille et enkelt parameter ud af samhandelsbetingelser imellem professionelle virksomheder og så lovgive til fordel for en tilsyneladende svag part. Det skal politikere slet ikke blande sig i. Hvad bliver det næste, der skal lovgives om: Priser, rabatter eller noget tredje? Og hvem er dog så naive, at de tror, at en sådan lovgivning i virkeligheden løser noget som helst på den længere bane?

Er det korrekt, at store virksomheder som Salling og Coop påtvinger deres mindre samhandelspartnere noget nær urimelige betingelser. De korte svar er JA.

Der er ingen tvivl om, at "de store" udnytter deres størrelse og attraktivitet som samhandelspartner til at skaffe sig de bedst tænkelige betingelser. Med al respekt - det kan man næppe fortænke dem i. Om det er priser, leveringsbetingelser eller betalingsbetingelser, så vil der blive stillet store krav, hvis man ønsker at handle med dem.

Jeg har selv prøvet det i flere forskellige sammenhænge, og det kan til tider være meget frustrerende. Men så er man nødt til lige at minde sig selv om, hvorfor man lader sig presse ind i betingelser, som kan virke urimelige? Det gør man, fordi disse store samhandelspartnere er i stand til at sælge en forfærdelig masse af ens varer.

Og man bliver nødt til at acceptere urimelighederne, fordi "de store" uden problemer kan erstatte ens produkter med nogle andres. Så hvis man tilbyder et produkt, som andre kan lave lige så godt, og man ønsker at sælge mange varer igennem store samhandelspartnere som Salling og Coop, så bliver det naturligvis på deres betingelser.

Hvad kan man gøre ved det?

Den svære øvelse går udpå at udvikle produkter, som er så unikke, at selv de store er nødt til at have dem på hylderne - på dine betingelser. Og så i øvrigt have is nok i maven til at modstå det pres, som de store vil forsøge at lægge. Det svære består i at udvikle et sådant produkt. Hvor mange dybe tallerkener kan der fremelskes?

Det endnu sværere består i at fastholde og videreudvikle det unikke og efterspurgte, så man kan fastholde sin styrke i forhandlingerne. Når andre ser, at du har succes med noget nyt og unikt, vil de straks søge at kopiere det, og når det er sket, har de store opnået, hvad de altid stræber efter: Muligheden for at spille leverandører ud imod hinanden. Og i halen på det følger de stramme betingelser uundgåeligt.

En anden mulighed er at lade helt være med at sælge til de store. Sig nej tak til at levere de ofte kolossale mængder, som de store kan aftage. Specielt hvis de betingelser, de tilbyder for at aftage varerne, er urimelige.

Forleden læste jeg om et mikrobryggeri, som havde truffet beslutning om ikke at forsøge at få solgt sine produkter i de store kæder, men i stedet søge andre salgskanaler, eksempelvis mindre grossister eller direkte til slutkunderne. Det er en klog beslutning, som burde følges af mange andre, mindre producenter.

Det er bare så forbandet svært at modstå fristelsen til at sælge rigtig, rigtig mange varer igennem de store kæder. Den fælde falder mange mindre leverandører i, og derfor havner de i en klemt situation. Men de har altså selv budt op til dans, og når de én gang er havnet i saksen og har indstillet produktionsapparatet på den store volumen, så er de (for) nemme at presse yderligere. Og det har de kun sig selv at takke for. De kunne bare have sagt nej i tide.

Og så er vi tilbage ved politikernes misforståede forsøg på at hjælpe David i kampen mod Goliat. Politikere skal ikke blande sig i enkelte elementer i almindelige kommercielle aftaler.

Slet ikke, hvis det primært handler om at få lidt goodwill i den brede offentlighed. Dertil er parternes kommercielle frihed for vigtig.