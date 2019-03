Politik, når det er værst

At være politiker kræver en ganske speciel evne, som kan være svær for os almindelige vælgere at forstå: Evnen til at mene noget i dag og noget helt andet i morgen, og alligevel få det hele til at lyde som det mest naturlige og logiske i verden.

I den forgangne uge har vi set et par eksempler på det:

Først løb Dansk Folkeparti fra det store trafikforlig fra 2013, indeholdende bl.a. Togfonden med en målsætning om timedrift imellem de store byer. Normalt er det vel ikke velset at løbe fra forlig, og slet ikke ét, der er så omfattende og som man selv lovpriste i høje toner for få år siden, men holdningen er åbenbart, at hvis det blot sker umiddelbart inden et folketingsvalg, så er alt tilladt.

Gad vide hvor mange penge og ressourcer, der allerede er anvendt på projekter, som nu skrottes? Og gad vide, hvilke andre aftaler og forlig, der ender som varm luft og tomme løfter, når det kommer til stykket?

Siden måtte trafikministeren sadle om og mene, at det nærmest var en sejr, at penge fra Storebæltsforbindelsen nu (igen) skal bruges på en række andre trafikinvesteringer - trods gentagne løfter om det modsatte. "Real-politik" hedder det så!

Man kunne også nævne beslutningen om en omfartsvej ved Mariager til 377 millioner kroner, som vist kun trafikordfører Kim Christiansen (DF) kan se fornuften i. De lokale kan i hvert fald ikke. Men Kim Christiansen bor og har forretning dér, så det er da nok værd at spendere 377 mill. kr. på.

Som en klog mand har udtalt:

"Democracy is the art and science of running the circus from the monkey cage" - demokrati er kunsten og videnskaben at styre cirkus fra abeburet. (H.L Mencken).

Nå, vi har de politikere, vi fortjener - vi har jo selv valgt dem.

Når det er sagt, så er det da bestemt befriende, at der endelig er kommet konkrete løfter om en udvidelse af motorvejen vest for og rundt om Odense. Forholdene på den vestfynske motorvej helt til Svendborg-krydset har været kaotiske i flere år, og der går ikke en dag, uden at trafikradioen kan melde om uheld og dermed følgende kødannelser.

Ud over at uheld med personskade skal undgås for næsten enhver pris, betyder trafikmængden og uheldene bekostelige forsinkelser, som samfundet gerne skal være foruden.

Jeg mener at kunne lytte mig til, at løfter og holdninger fra stort set alle partier nu er så positive for så vidt angår udvidelsen af den fynske motorvej, at man (næsten) ikke kan forestille sig, at udvidelsen ikke kommer (snart), vel? Men lad os nu se!

Lidt i samme forbindelse er jeg i den forgangne uge blevet gjort opmærksom på en problemstilling, som har været undervejs i et par år, men som først rigtig vil eksplodere i de kommende måneder.

GASA Group er flyttet fra Bolbro til Odense SV, nærmere bestemt industriområdet omkring Hvidkærvej. Ved siden af GASA Group har en tæt samarbejdspartner, transportvirksomheden Axel Andersen Øland (AAØ), bygget ny stor logistikterminal. Begge med en forventning om, at den nye placering kan give gode betingelser for vækst.

AAØ havde i forvejen til huse i forskellige bygninger i området, og disse er nu i næsten fuldt omfang overtaget af andre virksomheder, som har stort behov for transport, bl.a. Royal Unibrew, som har placeret et stort, centralt depot i området.

Alt dette - som jo i udgangspunktet er særdeles positivt for virksomhederne og for byen - vil imidlertid medføre, at trafikmængden i området og ikke mindst fra området og ud på Assensvej og ned på motorvejen, vil stige voldsomt.

Netop her er der i forvejen stort pres. Så stort, at de igangværende udvidelser af svingbaner med mere næppe forslår meget. Jeg er ikke sikker på, at nogen, heller ikke i kommunens tekniske forvaltning, er fuldt opmærksom på, hvor mange lastbiler der nu skal ind og ud af området hver dag.

I højsæsonen, når GASA og AAØ kører mange blomster, og når Royal Unibrew kører mange øl og sodavand, risikerer man totalt kaos, er jeg bange for.

Hvis man vil undgå det, og man vil undgå, at alt for mange lastbiler søger alternative ruter i området, som slet ikke beregnet til den slags trafik, kalder det på en ny til- og afkørsel til motorvejen et eller andet sted mellem Blommenslyst og Odense SV med direkte forbindelse til industriområdet omkring Hvidkærvej.

Planerne er allerede udviklet og prisen er beregnet. Det vil koste cirka 45 millioner kroner, siger man. Det er bestemt mange penge, men i min verden er det trods alt et beskedent beløb for at undgå et stensikkert trafikkaos i området omkring Assensvej, Hvidkærvej og motorvejsafkørslen Odense SV.

Hvad der yderligere er positivt er, at en række fynske folketingspolitikere har lovet at arbejde målrettet for, at staten vil dække en del af omkostningerne, så regningen ikke kun skal dækkes af Odense Kommune.

Så langt, så godt, men kan det ikke bare vente til udvidelsen motorvejen "kommer forbi" alligevel om nogle år? Nej, det kan det ikke. GASA og AAØ forventer, at trafikken vil proppe til allerede om nogle uger, så det haster meget med at komme i gang.

Lad mig slutte med at kvittere for, at arbejdet for at få udvidet motorvejen syd om Odense tilsyneladende nu skal lykkes.

Lad mig også kvittere for, at en række folketingspolitikere vil lægge maksimalt pres på for at få en ekstra til- og afkørsel meget snart. Og lad os så håbe, at vi kan regne med det denne gang.