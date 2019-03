Politi ransager Swedbanks hovedkontor i sag om insiderviden

Svensk politi har onsdag formiddag gang i en ransagning af den svenske bank Swedbanks hovedkontor. Det bekræfter Ekobrottsmyndigheten (EBM) på Twitter.

- EBM kan bekræfte de medieforlydender, der går på, at en razzia pågår i Swedbanks hovedkontor, skriver myndigheden.

- Razziaen gennemføres af betjente fra EBM's Finansmarkedskammer på opdrag fra chefanklager Thomas Langrot med henvisning til en pågående forundersøgelse mod Swedbank.

EBM svarer til danske Bagmandspolitiet. Myndigheden har til opgave at forebygge og bekæmpe økonomisk kriminalitet i Sverige.

Ifølge en pressemeddelelse er politiet ved at undersøge, om banken har overtrådt reglerne for insiderinformation.

Det skal være sket ved at informere storaktionærer om indholdet af en tv-udsendelse om banken, før udsendelsen blev vist for omkring en måned siden.

I udsendelsen anførte SVT, at der var foregået hvidvaskning af penge i Swedbanks afdeling i Baltikum.

EBM skriver, at det er insiderinformationen, der har udløst forundersøgelsen. Det er ikke mistanken om hvidvask.

Forundersøgelsen blev indledt i februar.

- Jeg har på eget initiativ indledt en forundersøgelse, da der er grund til at antage, at der uberettiget er videregivet insiderinformation til de 15 største aktionærer i Swedbank inden indslaget i SVT.

- Den fortsatte undersøgelse må vise, hvilken information der blev videregivet, sagde Thomas Langrot i en pressemeddelelse, da forundersøgelsen blev indledt.

Swedbank bekræfter i en pressemeddelelse, at EBM onsdag har "aktivitet" i bankens hovedkontor.

Banken understreger samtidig, at ingen på nuværende tidspunkt er under mistanke for at have begået kriminalitet.

Desuden oplyser Swedbank, at den samarbejder med myndighederne.

Banken er tidligere blevet politianmeldt af hvidvaskjægeren Bill Browder.

EBM afviser, at det er den politianmeldelse, der har udløst forundersøgelsen og dermed ransagningen.

Det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, som undersøger mistanke om hvidvask i Swedbank, er ikke indblandet i ransagningen. Det oplyser tilsynets chef, Erik Thedéen, til det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge TT falder Swedbanks aktie med syv procent i værdi, umiddelbart efter at ransagningen er blevet kendt.