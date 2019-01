Plus Pack rådgiver minister om genbrug af plastik

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) besøgte Plus Pack for at lære, hvordan man laver plastikemballage. Hans mission er at genbruge langt mere plastik. 25 procent af Plus Packs plastik er genbrugt.

Camilla Haustrup Hermansen er direktør for forretningsudvikling i Plus Pack, og Anders Top Haustrup er administrerende direktør. For et par timer var de ministerens læremestre.

- Derfor er det interessant for mig at besøge jer og se, hvordan I laver emballage, så den ikke bare ryger i pejsen eller på forbrændingen, men i stedet kan genanvendes, sagde Jakob Ellemann-Jensen og satte sig til rette for at lytte til søskendeparret, der driver Plus Pack i Odense.

Ingen rørte plastikflaskerne med Cola og Faxe Kondi, da miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) besøgte Plus Pack i Odense mandag for at blive klogere på genbrugsplast. Til gengæld var postevand i karafler et hit. Ministeren var på tur til fire udvalgte virksomheder, fordi regeringen har lavet en handlingsplan for genbrug af plastik.

I Danmark har vi i høj grad brændt plastik af, men det vil regeringen ændre med en plastikhandlingsplan, som blev fremlagt i december. Et led i den plan er et videncenter, som skal finde ud af, hvad der er den bedste måde at sortere plastik på. Derefter skal affaldssorteringen i de 98 kommuner ensrettes. Jakob Ellemann-Jensen siger, at han er tilhænger af frivillighed for kommunerne, "men ikke frivillighed til at gøre det på 98 forskellige måder."

- Det er første gang i min erhvervskarriere, jeg oplever, at vi er bagefter andre lande. Det piner mig lidt, at vi ikke er bedre til at genanvende plastik, sagde Anders Top Haustrup. Det var ministeren også enig i.

Camilla Haustrup Hermansen pointerede, at Plus Pack sælger i over 54 lande, og derfor er der ikke brug for nationale regler for emballage, der ikke kan fungere på tværs af landegrænser. Det var ministeren enig i. I Danmark bliver cirka 35 procent af plastikaffald fra husholdninger og virksomheder genanvendt, og det er mindre end i andre lande, pointerede Anders Top Haustrup.

Afgift som incitament

Ministeren fik en tur gennem produktionen. Men hvid kappe, hårnet og sikkerhedssko. Plastik og aluminium blev trukket af ruller og ind i maskiner. En selvkørende robot fra Robotize transporterede brune kartoner til lageret. Plastlår, aluminiumsbakker og alverdens anden emballage strøg ud i den anden ende af maskinerne. Det overskydende plastik blev læsset i store gitterbure og ind i en særlig maskine, som bearbejdede det igen, hvorefter det kan blive til nye ruller med plastik.

Cirka 25 procent af Plus Packs plastik er genbrugsplastik, og resten er ny plastik. Det forhold skal gerne ændres, så der bliver mere genbrugsplastik. Nogle kunder vil gerne have genbrugsplastik til deres emballage, men andre kunder vil have ny plastik.

I Frankrig har regeringen besluttet at lægge en afgift på ny plastik, så det er omtrent 10 procent dyrere at bruge end genbrugsplastik. Sådan en afgift er der ikke i Danmark, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at der kommer en. En anden metode til at øge andelen af genbrugsplastik til emballage er at have et bedre genanvendelsessystem. Hvis plastik bliver sorteret ens i hele landet, så bliver det endelige produkt renere, og dermed interessant for producenter af plastik at købe og lave til genbrugsplastik.

Det er sådan et marked, regeringen er i gang med at skabe med den nye plan. Måske vil fremtidens sorteringssystemer med kunstig intelligens kunne genkende forskellige typer plastik, men den nuværende teknologi skal stadig forbedres og kræver store investeringer. Et andet problem er, at en plastikdunk, der har været petroleum i, ikke må ende som emballage til at pakke græsk salat. Produktet skal være rent. Og hvordan gør man det? Det er netop opgaven for et nyt videncenter at finde ud af.

Ud over at lytte til industrien og lave et videncenter er miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i gang med en privat indsats:

- Jeg er blevet bedre til at sortere min plast, efter at jeg er flyttet til en kommune, der ikke gider at gøre det for mig.