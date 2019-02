Særligt trips, bladlus og mellus er uønskede i gartneriet, fordi de for eksempel sørger for misfarvninger på krydderurterne. I et økosystem, hvor der blandt andet er indsat kontrolplader, holdes der trit med dem. Foto: Vibeke Volder

Ifølge Søren Bang, som arbejder med biologisk bekæmpelse på gartneriet Rosborg, er der primært tre millimetersmå planteædere, man er nødt til at sætte ind overfor i drivhusene.

Mens eksempelvis vandfluer er et ufarligt insekt at have flyvende blandt krydderurter, er det nødvendigt for gartnerier at skaffe sig af med en række insekter, der sætter sig på planter og spiser eller suger saft fra dem. Søren Bang, produktionschef ved Økologihaven under gartneriet Rosborg og ansvarlig for biologisk bekæmpelse i gartneriet, udnævner de tre største væksthussyndere, som er listet nedenfor.

1. Trips Trips går også under navnene blærefødder, frynsevinger, kolerafluer og tordenfluer. De er op til to millimeter lange og oftest mørke, men der er mere end 100 forskellige arter. De fleste lever af at suge saft fra planter. Når der trænger luft ind i de planteceller, tripsene har tømt, får bladene et sølvagtigt udseende. Trips flyver normalt kun på varme dage, hvor de til gengæld kan forekomme i store mængder. Kilde: Aarhus Universitet

2. Bladlus Bladlus er dråbeformede og mellem én og tre millimeter lange. Man kan genkende dem ved, at de har to bagudrettede rør på bagkroppen. Om sommeren fødes bladlusene i hobetal, og de kan hurtigt sætte sig på planter. Her suger de saften, hvilket gør planterne deforme, nedsætter deres vækst og giver anledning til plantesygdomme og svampevækst. Kilde: Havenyt.dk