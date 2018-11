Peter Zinck ny formand for TV 2/Fyn

Peter Zinck har siddet i bestyrelsen i to år som repræsentant for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. De seneste 15 måneder har han været næstformand, en post han overtog, da bestyrelsen i august sidste år måtte konstituere sig, efter at den hidtidige formand, Preben Petersen, pludselig døde. Ved den lejlighed blev Kent Skov Andreasen formand.

- Det er min ambition at være med til at sikre, at TV 2/Fyn bliver en fortsat stærkere medievirksomhed i fremtiden, en virksomhed, der skaber bro mellem fynboer og sikrer kvalitetsnyheder til alle, uanset hvilken platform de vælger at følge os på, siger Peter Zinck i en pressemeddelelse.

Vil gøre en forskel

Peter Zinck er en kendt mand i erhvervskredse på Fyn. Dels via sit mangeårige virke som ejer og leder af Inspiration Zinck, dels via en række bestyrelsesposter i både offentligt og privat regi. Han er blandt andet formand for Tietgen og medlem af bestyrelsen i Det Danske Filminstitut. Han har desuden en fortid i spejderbevægelsen.

- Når jeg påtager mig en opgave, gør jeg det for at gøre en forskel for den pågældende institution eller virksomhed. Som public service-virksomhed har vi på TV 2/Fyn en forpligtelse til at skabe større sammenhængskraft på Fyn, siger han og fortsætter:

- Jeg får at vide, at jeg er god til at spille forskellige menneskers kompetencer sammen mod et fælles mål. Når kloge hjerner, kloge hjerter og kloge hænder arbejder sammen, spiller man hinanden endnu bedre.

Ny næstformand i bestyrelsen bliver Maren Skotte, repræsentant for de fynske friskoler.

Direktør for TV 2/Fyn er Esben Seerup, der har været ansat siden 2012.