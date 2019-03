Perfekt rottesommer gav global skadedyrsbekæmper fremgang

Det varme vejr i 2018 i Europa var ikke kun godt for skadedyr, men også for skadedyrsbekæmperen Rentokil.

Sommerens hedebølge var godt nyt for den globale mastodont inden for bekæmpelse af skadedyr Rentokil Initial. Varmen gav særdeles gode betingelser for blandt andet rotter, og det har sendt Rentokils salg i vejret.

Det viser regnskabet fra selskabet, der har bekæmpet skadedyr siden 1925.

- 2018 var et utroligt godt år for Rentokil Initial, og jeg er glad for, at vi igen har overgået vores mål for omsætning, overskud og likvider, skriver administrerende direktør Andy Ransom i regnskabet.

Omsætningen steg med over 10 procent til 2,5 milliarder pund - 21,2 milliarder kroner - mens resultat faldt på grund af en lang række opkøb.

På en telekonferencen efter regnskabet fortalte Andy Ransom ifølge The Guardian, at fremgangen var særligt godt hjulpet af det varme vejr i Europa, der har ledt til markant større efterspørgsel efter Rentokils skadedyrsbekæmpere.

I Storbritannien steg antallet af udkald til bekæmpelse af fluer med en tredjedel og antallet af udkald til rottebekæmpelse med 14 procent.

Samlet steg salget i divisionen for skadedyrsbekæmpelse betydeligt i hele Europa.

- Den organiske omsætningsvækst fra skadedyrsbekæmpelse var på 10,1 procent i Europa hjulpet af favorabelt vejr i andet og tredje kvartal, der støttede den stærkere omsætning.

- Væksten var god i alle lande og specielt fores største marked i Tyskland, skriver Rentokil i sit regnskab.

Rentokil blev startet i 1925 af entomologen Harold Maxwell-Lefroy, der opfandt en måde at slå en billeart, der havde slået sig ned i blandt andet Westminster, ihjel på.

Navnet kommer fra, at stifteren ville kalde selskabet Entokill. Ento er det græske ord for insekt. Men det ville være i strid med andre varemærker, så stifteren skiftede navnet til Rentokil.

Harold Maxwell-Lefroy døde dog under et uheld i sit laboratorium kort efter stiftelsen og forretningen blev overtaget af hans assistent. I dag har selskabet over 30.000 ansatte og opererer over hele kloden.