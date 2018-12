Pensionskasser holder fast i saudiarabiske statsobligationer

Flere store danske pensionskasser har investeret kunders penge i saudiarabiske statsobligationer og vil ikke umiddelbart sælge dem.

Det gælder PFA Pension, Danica Pension, Industriens Pension og PensionDanmark, skriver Information onsdag.

Spørgsmålet er aktuelt, efter at MP Pension, som forvalter pensioner på vegne af magistre, gymnasielærere og psykologer, har valgt at sælge og ekskludere saudiarabiske obligationer og statsejede virksomheder.

Det sker på grund af landets menneskeretskrænkelser og drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Ud over Saudi-Arabien har MP Pension ekskluderet Etiopien, Bahrain og Thailand. I alt skal investeringer for 400 millioner omplaceres.

Anders Schelde, investeringsdirektør i MP Pension, forklarer, at pensionskassen allerede havde ekskluderet statsobligationer fra 16 lande.

- Nu strammer vi skruen yderligere og går mere konsekvent til værks. Vi har lagt særligt fokus på menneskeretskrænkelser, og der er så flere lande, der ikke klarer sig i den her nye tilgang, siger han til Information.

Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer pensionskasserne til at holde sig fra saudiarabiske statsobligationer.

- Saudi-Arabien er et land, der i øjeblikket fører en overfaldskrig i Yemen, hvor de formentlig bruger deres statsobligationer til at finansiere, at de bomber uskyldige folk, siger politisk chef Lars Koch.

Også Amnesty mener, at pensionskasserne skal afhænde saudiarabiske statsobligationer.

I PFA Pension følger de situationen i Saudi-Arabien tæt.

- Men vi har ikke på nuværende tidspunkt valgt at ekskludere landet, siger Andreas Stang, leder af arbejdet med ansvarlige investeringer.

PensionDanmark, der administrerer arbejdsmarkedspensioner for 729.000 lønmodtagere, har en mindre investering på 1,5 millioner dollar i saudiarabiske statsobligationer.

Den vil blive diskuteret på et kommende møde, oplyser Claus Stampe, investeringsdirektør i PensionDanmark.

Lægernes Pension oplyser, at de ejer saudiarabiske statsobligationer, men at MP Pensions eksklusion har givet anledning til, at de vil vurdere investeringen på ny.

- Umiddelbart er det vores vurdering, at Saudi-Arabien ikke lever op til kriterierne for lande, som vi ønsker at investere i. Vi har derfor bedt vores screeningbureau kigge nærmere på sagen, inden vi tager skridtet videre, siger finansdirektør Niels Elmo Jensen til Information.