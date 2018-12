På jagt efter morgendagens programmører: Tech-virksomheder talentspejdede under e-sportsevent

MIR er en af de odenseanske robotvirksomheder, som leder efter arbejdskraft under Odincon. Her holder Mette Nyland, HR-koordinator, oplæg for en gruppe ledige fra Akademikernes A-kasse. Foto: Michael Bager

Weekendens spilevent Odincon i Odense Congress Center er en mulighed for, at byens tech-virksomheder kan jagte arbejdskraft på it-talenternes banehalvdel.

Høje caféborde er dækket med hvide duge, logomærkede bolsjer og kuglepenne er lagt i glasskåle, og muleposer er klar til at blive givet i bytte for et cv eller fem. De odenseanske it-virksomheder er på konstant udkig efter arbejdskraft, og mens førende Counter Strike-spillere jagter hinanden med virtuelle skydevåben til sæsonfinale i ESL's Pro League CS:GO, har virksomhederne fredag mulighed for at jagte den næste programmør eller supporter på rekrutteringsmesse i en tilstødende hal. Arrangementet, som Odense Robotics og Akademikernes A-kasse er gået sammen om, har blandt andet Mobile Industrial Robots (MIR) på gæstelisten. Her ansætter man op til 10 medarbejdere hver måned og er derfor nødt til at lægge en del kræfter i at lede efter skarpe it-hoveder til nye stillinger. - Hvis man bliver ansat hos MIR, skal man vide, at vi har kun fem år på bagen, og vi har drønende travlt. Vi kigger meget på, hvem der har evnerne, for hvis man har evnerne, har man også forpligtelserne, siger HR-koordinator Mette Nyland. Hun er ved at præsentere robotvirksomheden for en gruppe ledige, der alle har fået klistret et navneskilt på deres nystrøgne skjorter. De giver et par anerkendende nik, mens de holder blikket rettet mod deres oplægsholder. Efter 10 minutter skal de videre til den næste af i alt seks virksomheder, der både fortæller og viser udstillinger af deres produkter frem.

Talentjagt på Odincon Odincon, der afholdes i Odense Congress Center den 7.-9. december, er Nordeuropas største e-sport- og spilevent.Her bliver der blandt andet afholdt sæsonfinale i verdens største Counter Strike-turnering, ESL's Pro League CS:GO.



Samtidig er eventet en mulighed for, at Odenses it- og tech-virksomheder kan være synlige i et såkaldt EXPO-område, hvor der fredag er blevet afholdt en rekrutteringsmesse med 50 ledige fra Akademikernes A-kasse.



Rekrutteringsdelen er samlet under kampagnen The Road to Odense, hvor der gennem weekenden er forskellige indsatser med Odense Robotics og Technology Denmark ved roret.

E-sportseventet Odincon er en oplagt mulighed for tech-virksomheder til at få fat på it-interesserede unge til ledige stillinger. Foto: Michael Bager

Dimittendjobbet er svært En af tilhørerne er maskinmesteren David Brejner. Han har fundet ud af, at han har en forståelse for programmørdisciplinen, der vil kunne gøre ham til en interessant kandidat hos netop robotvirksomheder. - Det er det med at finde dimittendjobbet, der er det svære. Det kunne være rigtig fedt, hvis det her førte til noget, og jeg synes, at robotvirksomhederne virker virkelig spændende, siger han. Oplægget hos MIR har gjort særligt indtryk på ham, idet virksomheden er ny og virker som et sted, man kan lære meget som dimittend. - Der er ikke noget, der hedder "sådan plejer vi at gøre". Man får opbygget nye, gode vaner fra start ved også at have medbestemmelse, og på samme tid er der meget vidensdeling, siger maskinmesteren, der må hæve stemmen overfor lyden fra fjernbetjeninger og robotter i aktion i hallen. Det er andet år, it- og robotvirksomhederne er til stede under Counter Strike-turneringen og gaming- og e-sport-eventet Odincon. Årsagen er, at eventet tiltrækker en stor gruppe af den type unge, som virksomhederne gerne vil i kontakt med. - Det giver en kæmpemæssig branding at være med, og så henvender e-sport sig overordnet til en gruppe, der godt kan lide at spille computerspil, og det ligger jo tæt op ad software, forklarer Mette Nyland, som har været med på jobmessen begge år.

David Brejner, som er maskinmester, var fredag på jagt efter arbejde i en af Odenses robotvirksomheder ved rekrutteringsmessen. Foto: Michael Bager

God chance for at blive husket Det samme har Karina Olesen, som passer standen ved siden af MIR. Hun deltog i 2017 som jobsøgende, og i år er hun med som fastansat repræsentant for Leica Geosystems Technology. Et job, hun har fået efter at have talt med virksomheden på rekrutteringsmessen. - Hvis man har mulighed for at tage til de her events, skal man gøre det. Det har i hvert fald virket for mig, siger hun. Hun ser det som en væsentlig fordel, at der kun er omkring 50 ledige, som alle er inviterede af Akademikernes A-kasse, med på messen. - Jeg har været til jobmesse før, men der har det været mindre fokuseret. Her er der en bedre chance for, at man bliver husket, forklarer hun. Tilbage ved MIR's cafébord har Mette Nyland da også fået et godt øje til et par af de jobsøgende. Dog er der ingen af dem, der passer til de stillinger, der i øjeblikket er slået op hos virksomheden. - Jeg har bestemt mødt nogle kandidater, som godt kunne være et match både kompetence- og personlighedsmæssigt. Men dem har vi dog opfordret til at søge uopfordret, siger hun. Selvom der er blevet afholdt messe i et fast tidsrum fredag, vil mange af Odenses tech-virksomheder stadig være at finde på Odincon i det såkaldte EXPO-område lørdag og søndag.