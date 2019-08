På jagt efter god kemi

Yoyo Global Freight ApS er en virksomhed i vækst, men ejerne har erkendt, at der skal nye midler i brug for at vokse yderligere. En professionel bestyrelse er løsningen, og medlemmerne må meget gerne bidrage med kompetencer, som ejerne ikke selv har. - Men kemien er altafgørende, understreger direktør Kasper Andersen.

- Vi har en 2021-strategi med nogle målepunkter, der blandt andet går på, at vi skal tredoble vores ebit (Earnings before interest and tax eller resultat før renter, red.).

- Vi har en ret ambitiøs plan for fremtiden, og en bestyrelse skal være med til at understøtte den, så vi kan få taget de rigtige beslutninger, og bestyrelsen kan udfordre Launy og jeg på de tanker, vi har, siger Kasper Andersen og uddyber planerne:

Ambitionerne rækker videre end det, men for at kunne løfte virksomheden til nye højder, skal der en professionel bestyrelse til, fortæller direktør Kasper Andersen, der er medstifter og ejer Yoyo Global Freight sammen med Launy Søgaard Kristensen.

ODENSE: Yoyo Global Freight ApS har gjort det så godt, at virksomheden har modtaget Børsens Gazelle-pris fem år i træk fra 2014 til 2018, og i 2018 leverede Yoyo Global Freight et rekordregnskab, hvor resultatet blev øget med 125 procent sammenlignet med 2017.

Vi har været lang tid om at nå hertil, for vi var ikke sikre på, at en bestyrelse kunne bidrage med noget, og det måtte heller ikke være en begrænsning for os, fordi vi har levet godt af vores agilitet. Men kompleksiteten i beslutningerne er blevet større, så vi har brug for sparring med nogen, der har prøvet noget mere.

Yoyo Global Freight ApS blev grundlagt i 2009 af Launy Søgaard Kristensen, og Kasper Andersen kom ind i virksomheden kort tid efter, den var grundlagt. De to er i dag medejere af Yoyo Global Freight med hver 50 procent ejer- og stemmeandel.Firmaet tilbyder global transport, lager og logistikløsninger til virksomheder og tilbyder alle typer transport- og logistikløsninger: Vejtransport, luftfragt, søfragt, projekter, kurér- og ekspresservice, lagerhotel og logistikløsninger. Virksomheden har bygget nyt domicil i Tietgenbyen for et år siden og har kontorer fem steder. Ud over Odense er det i Aalborg og København i Danmark, et kontor i Norge og et i USA. Det seneste regnskab viser et resultat før skat på 8,3 millioner kroner mod 3,7 millioner kroner i 2017.

Yoyo Global Freigth ligger på adressen C. F. Tietgens Boulevard 20 i Odense og etablerede sig på markedet for fragt og logistik for 10 år siden. Pressefoto

Når de to ejere er nået frem til en beslutning om, at en bestyrelse er en nødvendighed, skyldes det, at virksomheden er vokset så meget, som den er.

- Her vil vi også lægge vægt på, om vi har nogle udviklingsområder i virksomheden, som vi måske ikke har de rette kompetencer til, og så søger vi selvfølgelig folk, der har de kompetencer, siger han og gentager Kasper Andersens ord om, at kemien er det vigtigste.

- Vi går fra at være nationale til at være dels skandinaviske, men måske også at have yderligere international vækst, så det skal være nogen, der har erfaring med at gå internationalt, forklarer Kasper Andersen, der dog understreger, at det faglige ikke har første prioritet.

Når Yoyo Global Freight skal finde egnede kandidater til bestyrelsen, vil der blandt andet blive set på, om de har erfaring med at ekspandere i udlandet, om de har branchekendskab og viden inden for it.

Formand er ansat

For hidtil har de fleste beslutninger kunne tages "over et rundstykke eller ved at stikke hovederne sammen på et kontor", som Kasper Andersen udtrykker det, men det er blevet mere kompliceret end som så.

- Vi har været lang tid om at nå hertil, for vi var ikke sikre på, at en bestyrelse kunne bidrage med noget, og det måtte heller ikke være en begrænsning for os, fordi vi har levet godt af vores agilitet. Men kompleksiteten i beslutningerne er blevet større, så vi har brug for sparring med nogen, der har prøvet noget mere, siger Kasper Andersen og forklarer, at en bestyrelse er den rette løsning for virksomheden.

- Vi har tidligere haft rådgivere tilknyttet, men vi føler, at sparringen bliver for lidt nærværende. Vi vil godt have nogen, der er meget tættere på os. Vi vil have en innovativ bestyrelse, der kan hjælpe os fremad og udfordre os, siger han.

Der er allerede ansat en formand i form af Claus Wårsøe, og nu bliver næste skridt at finde to medlemmer mere til bestyrelsen, så den kommer op på i alt fem medlemmer inklusive de to ejere.

- Det næste bliver at række ud til nogle af kandidaterne på bruttolisten for at høre, om de er interesseret, og hvis de er det, skal vi finde ud af, om kemien er der. Vi har en målsætning om, at vi har etableret en bestyrelse inden udgangen af 2019, siger Kasper Andersen.