På indkøbstur i Østjylland: Fynske FKS Slamson køber kloak-konkurrent

De fynske kloakspecialister FKS Slamson har været på indkøb i Midt- og Østjylland.

Her har de fået fingrene i Bøgballe TV-inspektion fra Hedensted, som skal være med til at gøre kloakservice-virksomheden med hovedsæde i Odense mere synlig på det lokale marked.

Som navnet indikerer, er Bøgballe TV-inspektion specialiseret i tv-inspektion af kloakker med lokale forsyningsselskaber, entreprenører og private husejere blandt kunderne. Tv-inspektion betyder, man fører et kamera ned gennem en kloakledning for at finde ud af, hvorfor kloakken for eksempel er oversvømmet eller stoppet til.

- Vi køber os ind i en mindre virksomhed med et stærkt værdisæt, hvor der aldrig nogensinde bliver gået på kompromis med kvaliteten. Det er helt afgørende parametre på et marked med stor konkurrence. Med sammenlægningen får vi et stærkt fundament i det øst- og midtjyske marked, forklarer Michael Nielsen, administrerende direktør i FKS Slamson.