På forretningsrejse: Mænd går i baren - kvinderne vil hellere op på værelset

Når møderne er færdige, handler mænd og kvinder på erhvervsrejse meget forskelligt. Det viser en undersøgelse, erhvervsrejsebureauet FCM Travel Solutions har foretaget blandt deres danske kunder.

DANMARK: Når erhvervskvinder er på forretningsrejse foretrækker de et hotel i centrum, gerne med egen restaurant, og bruger langt oftere fitnesscentret på hotellet end mændene. Kvinderne er også mere flittige brugere af hotellets businesscenter. Man kan formode, at kvinderne er mindre trygge ved at gå ud på egen hånd i en fremmed by, og de derfor har flere krav til hotellets faciliteter end mændene. 70 procent af mændene lægger vejen forbi hotellets bar, mens 60 procent af kvinderne aldrig går på bar. - Det er interessant, at der i disse ligestillingstider er stor forskel på, hvordan mænd og kvinder rejser på erhvervsrejser, siger direktør Torben Nygaard, FCM Travel Solutions - tidligere Travellink - der har undersøgt kønnenes præferenceforskelle på foretningsrejser. Han tilføjer: -Medarbejderne hos en række danske kunder har svaret, og der tegner sig nogle klare mønstre. -Mænd rejser typisk oftere og i flere dage end kvinderne, og for mændene er det ofte blevet til en livsstil. Mange mænd svarer, de kan lide at rejse og sætter pris på oplevelserne.

Kvinder er prisbevidste -Både mænd og kvinder stiller krav til rejsen. Ikke krav til luksus og Business Class, men krav om at tingene fungerer, og rejsen er vel tilrettelagt, og tiden bruges effektivt. Economy er den mest anvendte klasse. Kvinderne rejser næsten 100 procent på "economy", også på længere rejser og i lidt højere grad end mændene, hvor knap 80 procent altid rejser economy. Mændene kan også godt lide at købe sig til lidt ekstra benplads, hvor det er muligt. Erhvervskvinderne er typisk væk hjemmefra en til tre nætter. 95 procent af erhvervskvinderne har som regel en kuffert med ud over håndbagagen. Kun fem procent af kvinderne har aldrig kuffert med. Flere mænd, 20 procent rejser altid uden en stor kuffert til trods for, at mændene er væk længere tid nemlig fire-syv nætter. 10 procent af kvinderne, men 30 procent af mændene rejser mere end 20 gange på et år. Den største gruppe har over 30 rejsedage per år.

Ingen forskel på hjemve - Mange, godt 30 procent, lader deres erhvervsrejsebureau arrangere rejsen. Andre 40 procent bruger de App's, som rejsebureauet og andre stiller til rådighed. Flertallet følger i høj grad virksomhedens rejsepolitik for valg af hotel og fly, siger Torben Nygaard Formålet med rejserne er for kvinderne oftest konference og interne møder, og de lægger vægt på værdien af at mødes ansigt til ansigt, møde kolleger og være sociale. For mænd betyder rejsen i sig selv og oplevelsen mere. Omvendt er 70 procent af både mænd og kvinder kede af at være væk hjemmefra.