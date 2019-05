På fem år er der skabt 17.000 nye job i industrien

Selv om robotter har gjort deres indtog i danske virksomheder, er der alligevel skabt 17.000 nye industrijob de seneste fem år.

Det skriver Dansk Industris nyhedsblad DI Business.

Det bringer antallet af industriarbejdspladser op på 294.755.

Det er det højeste antal i et årti og vidner om, at fem årtiers nedtur kan være stoppet, mener professor ved Aarhus Universitet Philipp Schröder.

- Det er et turning point. Samtidig med at vi ser produktiviteten stige i industrien, ser vi flere ansatte.

- Det vidner om, at der er en høj efterspørgsel på de danske virksomheders produkter og sætter en streg under, at danske virksomheder er i verdensklasse inden for flere brancher, siger Philipp Schröder.

Udviklingen skal ses på baggrund af, at Danmark forud for finanskrisen tabte mange industrijob.

I årene fra 2007 til 2013 mistede vi cirka 80.000 arbejdspladser i industrien.

Men nu er udviklingen tilsyneladende vendt, og det er både inden for handel, service og transport, der er kommet nye job.

- Op til finanskrisen blev vores konkurrenceevne kraftigt forværret. Vi blev dyrere og dyrere i Danmark, uden at vi blev tilsvarende dygtigere og dygtigere. Det kostede dyrt, da finanskrisen ramte, siger direktør i DI Kent Damsgaard.

- Men i de senere år har vi, både som samfund og ude på den enkelte virksomhed, arbejdet hårdt på at få vendt den udvikling, så vi nu bedre kan konkurrere med udlandet, siger han.

Direktøren fremhæver fjernelsen af PSO-afgiften som en af de politiske beslutninger, der har gødet jorden for flere arbejdspladser.

Sydjylland er den del af Danmark, hvor der er flest industrijob efterfulgt af Øst- og Vestjylland.

Philipp Schröder siger til Ritzau, at det ikke kun er i Danmark, at der skabes nye industrijob.

- Det er en trend, vi har set i flere europæiske lande, især Tyskland, siger han.

Det hænger ifølge professoren sammen med, at virksomheder, der har indført robotter og anden form for automatisering, ofte vokser og får brug for flere medarbejdere.

- Det gør de, fordi det kræver flere medarbejdere, der skal vedligeholde det højeffektive produktionsapparatet.

Så den type industrijob, der ifølge professoren skabes i disse år, er vidt forskellig fra tidligere.

- Et industrijob anno 2019 er fundamentalt anderledes. Det kræver langt højere kvalifikationsniveau end tilfældet var i 80'erne og 90'erne, siger han.