PFA dropper syv kulselskaber for at leve op til sine egne klimaambitioner. Pensionskassen har solgt sin ejerandel i de syv selskaber til en værdi af omkring 60 millioner kroner.

Salget er i kroner og øre i småtingsafdelingen for pensionskassen, der i første halvår kunne fejre et rekordhøjt afkast på 38,9 milliarder kroner.

Men ifølge Anders Damgaard, der er finansdirektør i PFA's koncernledelse, er salgene lige så meget en besked til andre selskaber, der ønsker pensionskassen i ejerkredsen.

- Vi har ikke frasolgt selskaberne på grund af en holdning til, om kursen vil gå op eller ned. Vi forholder os ikke til, om de er en god investering.

- Vi har en politik om, at vi gerne vil leve op til Parisaftalen. I det ligger et mål for, hvor meget CO2 vores portefølje kan udlede. Når vi registrerer, at CO2-udledningen begynder at nærme sig vores loft, så screener vi vores aktieportefølje.

- Så vil de selskaber, der enten udleder meget eller ikke har en ambitiøs plan for at nedbringe deres CO2-udslip, stå først for at blive valgt fra.

- Det er et meget klart signal, at selve CO2-udledningen er en vigtig faktor ud over den traditionelle investering-afkast-case, siger han.

Finansdirektøren ønsker ikke at oplyse, hvilket afkast PFA fik for sine ejerandele i de syv selskaber.

Loftet for, hvor meget PFA's portefølje må udlede, bestemmes blandt andet af, hvordan resten af verden ser ud.

Den anslåede CO2-udledning af de selskaber, som PFA har aktier i, måles op imod et generelt verdensindeks for aktier.

Ved den halvårlige måling i år udledte de selskaber, som PFA har aktier i, otte procent mindre CO2 per million dollar investeret end verdensindekset.

Den andel var 14 procent ved udgangen af 2018. Dermed har PFA bevæget sig i retning fra klimaduks mod gennemsnittet.

- En del af stigningen kan forklares med, at CO2-udledningen i referenceindekset er faldet, hvilket isoleret set er positivt for klimaet, men betyder, at vores klimaaftryk er relativt større, skriver PFA i sin halvårsmåling.