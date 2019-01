Hun endte med at holde fast i turen, og det fortryder hun ikke i dag, selv om hun var lige ved ikke at nå på toppen.

- Jeg talte både med Udenrigsministeriet og de andre deltagere. Alle var enige om, at vi var så stor en gruppe, at der ikke var nogen risiko, siger hun i dag.

I første omgang var hun ved at melde fra, da nyheden om mordet på to unge, skandinaviske piger fyldte medierne få uger før afrejsen.

Højdeskrækken ramte

Rejsen var en fælles tur med hendes mand, Morten Haug.

- Jeg var på forhånd bekymret for min form, men det viste sig at gå godt, og så er der min højdeskræk. Jeg kan sagtens stå på ski ned ad sorte pister, men jeg kan ikke gå op i et fyrtårn eller et kirketårn, jeg tror simpelthen, at jeg styrter ned, siger hun.

På vej mod toppen af Toubkal i Marokko blev hun først ramt på fysikken, da hun sammen med to andre deltagere endte i den bageste gruppe, mens de øvrige gik mod toppen. Men det var højdeskrækken, som var tæt på at slutte turen for Nina Leosdottir.

- På et tidspunkt går vi på et åbent stykke på højderyggen, hvor der er langt ned på begge sider. Jeg låser og kan simpelthen ikke komme videre. Da tror jeg, det er slut, siger hun.