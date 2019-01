- Det var en fantastisk tur i perfekt vejr med blå himmel, hvor det lykkedes at få alle med op på toppen, siger Ole Stougaard, efter at han har fået turen op i 4200 meters højde på afstand.

Det gjorde den fysiske træner, som har en universitetsgrad i sundhed og idræt, i sidste uge sammen med et hold på 15 medlemmer af sit træningscenter Strong4life. I løbet af fem dage tog gruppen turen til toppen af det højeste bjerg i Nordafrika under ledelse af lokale guider og den danske Mount Everest-bestiger Mogens Jensen.

Fem dage til toppen

I løbet af en række træningspas i efteråret har gruppen trænet op til en netværksturen i Strong4life, som har særligt fokus på erhvervsfolk og netværk. Turen til toppen af Atlas i Marokko blev beskrevet i Fyens Stiftstidende i en række artikler mellem jul og nytår. Målet var at styrke fællesskabet og sætte fokus på den tilgang, Ole Stougaard og hans partner Allan Frederiksen i Strong4life har med træningen på Cikorievej i den østlige del af Odense.

I løbet af fem dage fra søndag til torsdag gik turen fra Kastrup til bjerget Toubkal og retur i sidste uge. Undervejs fik gruppen et par dage til at forberede turen til toppen, før de forcerede tinden med udsigt over Atlasbjergene i løbet af tirsdagen.

Dagen før havde de taget turen på 18 kilometer fra 1800 meter op til 3200 meters højde, hvor basecamp er placeret.

- Vi havde haft et træningspas om søndagen for at vænne os til at gå i bjergene og få en fornemmelse af højderne. Der var ikke ret meget snak i gruppen den dag, hvor folk måske er spændte, men da vi starter mod basecamp om mandagen, er der virkelig god stemning, og folk snakker sammen. Præcis som vi havde håbet, siger Ole Stougaard.

Gruppen gik samlet og havde undervejs øje for hinanden, fortæller han. Netop fællesskabet i gruppen var afgørende for ham og turleder Mogens Jensen, som på forhånd havde fortalt om sine oplevelser på bl.a. Mount Everest. Blandt andet om hvor vigtigt det er, at man hjælper hinanden og sørger for at få alle med - og det gjorde den fynske gruppe, fortæller en glad Ole Stougaard.

- Gruppen var i fantastisk god stemning. Det var meget homogent, alle kunne følge med - der var stort set ingen venten, vi kunne holde sammen på gruppen og folk talte på kryds og tværs, siger han om den første dag.

Tirsdag ventede så de sidste fem kilometer mod toppen, hvor gruppen skulle bevæge sig fra basecampen i 3200 meter højde til toppen af Toubkal i 4200 meter.

- Vi startede i mørke, og man kunne mærke straks, at det gik stærkt opad, siger Ole Stougaard.

Undervejs blev gruppen delt i to, da en tre af deltagerne ikke kunne følge med resten. Flere af de lokale guider blev hos de tre, mens resten rykkede mod toppen, som de nåede efter fire timer.

- Lige før toppen nåde vi et stykke på bjerget, hvor det går vildt stejlt nedad på den ene side. Der skal man virkelig holde tungen lige i munden, og vi havde nogle stykker med, som har højdeskræk, men alle klarede det meget flot, siger Ole Stougaard om hans oplevelser i den første gruppe.

På toppen må de dog vente på den sidste gruppe, og de er lige ved at gå ned, da de omsider ser de sidste komme op, fortæller en lettet Ole Stougaard.

- Det var sindssygt fedt at få alle med op på toppen, især dem, som måtte kæmpe og faktisk havde givet op men alligevel overvandt sig selv, siger han.