Overset fradragsmulighed for nybagte selvstændige

Har du startet egen virksomhed i 2014 eller derefter, har du mulighed for fradrag i din 2018-indkomst efter reglerne for indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto, og det endda uden at skulle binde penge på kontoen.

Selvstændige har frist til og med mandag 1. juli 2019 til at indberette deres indkomst for 2018 til Skat.

Den kommende måneds tid vil mange derfor være optaget heraf. Reglerne om indskud på etablerings- og iværksætterkonti rummer i denne forbindelse en fradragsmulighed, som desværre kun få - ifølge vores erfaringer - er opmærksomme på.

Reglerne om fradrag for indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto gælder nemlig ikke kun for personer, der har planer om at starte egen virksomhed, men også for dem, der allerede har gjort dette. Reglerne kan således anvendes også for selve etableringsåret og for de fire efterfølgende år.

Og som noget helt særligt kan reglerne for disse år anvendes uden, at der skal sættes penge ind på en opsparingskonto. Det er tilmed ikke et krav, at der har været foretaget indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto inden etableringen.

Har du startet egen virksomhed i 2014, er indkomståret 2018 dermed det sidste år, hvor reglerne kan anvendes. Har du etableret dig i 2018, kan du bruge reglerne helt frem til og med indkomståret 2022.