Orifarm er på vej mod endnu et succes-år

Det er gået forrygende med salget i første del af 2019 i Orifarm, der dog er bange for, at Brexit ødelægger festen.

Den store medicinalkoncern Orifarm i Odense afleverede tidligere på året et rekordregnskab for 2018. Nu ser det ud til, at 2019 kan komme op i samme retning.

- Der var nogle særlige forhold, der gjorde 2018-tallene ekstra gode. Derfor vil det være en bedrift, hvis dette år bliver lige så godt, siger administrerende direktør Erik Sandberg.

I 2018 fik nåede koncernen en omsætning på 6,2 milliarder kroner og et overskud før skat på 260 millioner kroner - begge tal var rekorder.

Det tyske marked gav meget bedre indtjening, og nye indtog i Holland og Østrig var med til at øge den samlede forretning.