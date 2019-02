Selv om økonomien er dyster i mange kvæglandbrug, forsøger interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer at opretholde en form for optimisme.

Det fremgik, da over 1000 landmænd samt en masse rådgivere og politikere mandag var samlet til kvægkongres i Herning Kongrescenter for at tale om fremtiden for dansk kvægbrug.

Et af de områder, hvor de danske landmænd kan skabe sig fordele, er på klimaområdet. Det fyldte meget hos både Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarers sektor for kvægproducenter, og Ida Storm, sektordirektør i landbrugets videnshus Seges.

- Vi kan vise resten af verden vejen mod en bæredygtig fødevareproduktion. Med en voksende befolkning i verden bliver der konstant større efterspørgsel efter fødevarer. Også mælk og kød, der er naturlige byggesten i en sund og varieret kost, sagde Ida Storm og talte om en dansk førerposition, når det gælder klimavenlig mælke- og oksekødsproduktion.

Indsatsen skal understøttes af en stribe strategiske mål frem mod 2020, som kvægproducenterne arbejder efter.

Her indgår både miljø og klimavenlig mælkeproduktion, dyrevelfærd og et minimalt forbrug af antibiotika.

- Dansk kvægbrug er i verdensklasse, når det gælder dyrevelfærd, medicinforbrug og bæredygtig produktion. Vi producerer mælk og kød, som er byggesten i en sund ernæring. Og som er efterspurgt i hele verden. Den position skal vi fastholde, sagde Christian Lund.