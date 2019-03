Opsvinget fortsætter: 2019 starter med største jobvækst i ti år

Der er fortsat fremgang i Danmark, hvor det økonomiske opsving bliver ved med at skabe nye job.

I januar kom der 8100 nye job. Samlet set er der knap 2,78 millioner lønmodtagere i Danmark. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er ifølge Nykredit den største jobvækst på én måned, siden man begyndte at lave statistik på området i 2008.

Den markante vækst skal dog ifølge flere økonomer holdes op mod, at der ikke var så stor fremgang i de sidste måneder af 2018.

- Der er altså en stor grad af støj i dagens tal. Den massive fremgang i beskæftigelsen skal derfor ikke tolkes, som at jobvæksten herhjemme nu er accelereret voldsomt, skriver cheføkonom Tore Stramer i en kommentar.

Det er dog positivt, at der fortsat bliver skabt job hos de danske virksomheder, da der de seneste måneder har været tegn på afmatning i den globale økonomi.

Det påpeger Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

- Det er en usædvanligt kraftig stigning, som dog kommer efter næsten nulvækst i december.

- Dermed giver dagens tal ingen indikation af, at afmatningen i europæisk økonomi har smittet af på det danske arbejdsmarked, skriver han i en kommentar.

De fleste af de nye job i januar kom i de private virksomheder. Inden for det offentlige blev der skabt omkring 1000 job i den første måned af 2019.

Trods den gode start på 2019 spår Tore Stramer fra Nykredit et udfordrende år for arbejdsmarkedet.

- Det skal ses i sammenhæng med, at opsvinget ser ud til at have toppet, og at der er udsigt til en mindre tydelig fremgang i arbejdsstyrken.

- Det er blandt andet begyndt at blive tydeligt i den konjunkturfølsomme byggesektor, hvor fremgangen i beskæftigelsen har mistet fart hen imod slutningen af 2018, skriver han i en kommentar.