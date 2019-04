Alt tegner til, at den nuværende bestyrelse i Totalbanken får sin vilje på bankens generalforsamling onsdag aften i Aarup. To storaktionærer havde ellers bebudet et oprør med valg af egne kandidater, men nu har de mistet deres stemmeret. Dermed er der sandsynligvis stort flertal for bestyrelsens holdning.

Finanstilsynet meddelte tirsdag først på eftermiddagen, at to af de store aktionærer, Heine Delbing, Odense, og Jesper Bak, København, ikke længere havde stemmeret.

Meddelelsen dukkede op i de to aktionærers e-boks kun halvandet døgn før generalforsamlingen. Finanstilsynet havde allerede for flere uger siden sendt afgørelsen i høring, men da der ikke dukkede nogen endelig afgørelse op, da var alle parter indtil tirsdag i vildrede om, hvordan generalforsamlingen ville udvikle sig.

- Det er bare et skridt på vejen. Jeg har måske tabt et slag, men jeg har ikke tabt en krig. Det er ikke så dramatisk, siger Heine Delbing, der er bankens største aktionær med 19,14 procent af aktierne.

Vil du beholde dine aktier, når du ikke kan få indflydelse for dem?

- Det vil jeg vurdere lidt senere. Nu vil jeg se, hvordan den nye bestyrelse bliver, og om den kan drive banken godt. Jeg vil helst blive som aktionær, men hvis jeg føler, at jeg ikke er velkommen, vil jeg overveje situationen, siger han.

- Jeg truer ikke med noget, og jeg spiller ikke pigefornærmet. Det er ligegyldigt, hvad jeg mener om sagen, for det bliver ikke anderledes, siger han.

Det er meget usædvanligt, at Finanstilsynet fratager aktionærer deres stemmeret. I denne sag skyldes det, at Heine Delbing og Jesper Bak efter Finanstilsynets opfattelse optræder som en samlet kreds, der handler i forståelse med hinanden. Hvis de gør det, skal de for det første have tilsynets godkendelse af at eje deres tilsammen 37 procent af aktierne. Da de ønsker at indsætte en anden bestyrelse, skal de ifølge tilsynet også først have en tilladelse til at overtage banken, hvilket de ikke har søgt om.

Heine Delbing ejer 19 procent af aktierne, Jesper Bak og hans selskaber ejer lidt over ni procent. Resten af de 37 procent ejes ifølge Finanstilsynet af aktionærer med tilknytning til de to personer. Heine Delbing har konsekvent afvist, at han handler i forståelse med Jesper Bak.

Heine Delbing har stillet forslag om, at repræsentantskabet i banken skæres ned fra 20 til 10, og at en række navngivne medlemmer af repræsentantskabet skal træde ud - blandt andet Claus Moltrup, der har været tiltænkt posten som ny bestyrelsesformand. Det vil få den effekt, at han og de øvrige storaktionærer får mulighed for at stemme nye kandidtater ind i bestyrelsen.

