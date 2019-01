Opkøbsrygter sender Parken-aktie på rutsjetur

Først skrev et erhvervsmedie om et muligt opkøb af Parken. Få timer efter afviste bestyrelsen salgssnak.

Rygter om et opkøb af Parken Sport & Entertainment har sendt koncernens aktie ud på en rutsjetur tirsdag.

Koncernen er måske bedst kendt som ejeren af blandt andet fodboldklubben FC København og legelandet Lalandia.

Fra dagens start skrev erhvervsmediet Inside Business, at en udenlandsk investorgruppe var interesseret i et opkøb.

Mediet citerer "en lang række" unavngivne kilder for, at en gruppe udenlandske investorer har set sig lun på Parken Sport & Entertainment.

Det fik Parken-aktien til at stige voldsomt, da handlen på fondsbørsen startede tirsdag. På et tidspunkt var aktien over 30 procent mere værd end ved åbningen.

Begejstringen løjede lidt af efter mere end en times handel.

Så kom næste store udsving, da bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment udsendte en meddelelse, hvori den skriver, at den hverken har været i dialog om et salg eller har set noget tilbud fra udenlandske investorer.

I meddelelsen henviser Parken direkte til historien i Inside Business.

Det fik straks aktien til at tabe over halvdelen af den stigning, som den oplevede ved morgenens handler.

Rutsjeturen rettede sig, og omkring klokken 10 er aktien oppe med omkring 15 procent.

Ifølge Inside Business vil investorerne købe koncernen og splitte dele af den op.

Gruppen vil angiveligt sælge Lalandia og nogle kontorejendomme på Østerbro fra for i stedet at koncentrere koncernen om FC København og Parkens fodboldaktiviteter.

Investorgruppen har ifølge Inside Business den amerikanske investeringsfond Fortress i ryggen.

Hos de nuværende ejere er storaktionæren LD positiv over for et salg ifølge erhvervsmediets historie.

Buddet er angiveligt mellem 25 og 43 procent højere end den aktiekurs Parken havde før handlen tirsdag.

Hvis rygterne taler sandt om investorgruppen og dens planer taler sandt, kan det ifølge investeringsøkonom ved Nordnet Per Hansen få betydning for fodboldforretningen.

Han forklarer, at idéen med at supplere FC København med forretninger som Lalandia, ejendomsadministration og tidligere fitnesskæden Fitness.dk har været at sikre en indtægtskilde, når fodboldholdet ikke nåede sine ønskede resultater.

Investorerne vil ifølge Per Hansen satse hårdere på fodboldforretningen. Og her ligger de store indtægter i Europa.

- Man skal have FC København en hylde op i Europa, hvor det ikke handler om, hvorvidt FC København vinder det danske mesterskab og en gang hver femte år måske er med i Champions League, siger han.

- Man skal have dem op, hvor det snarere er reglen end undtagelsen, at FC København spiller med om Champions League-gruppespillet omkring hvert andet år.

- En større sats betyder også en højere risiko, skal man huske.