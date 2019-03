Opbremsningen i priser på ejerlejligheder fylder et år

For første gang siden sommeren 2012 er prisen på ejerlejligheder lavere end for 12 måneder siden.

Efter flere år hvor lejlighedsejere kunne glæde sig over prisstigninger ad libitum, er prisstigningerne endegyldigt bremset op. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Efter at have opgjort priserne på de solgte ejerlejligheder i januar viser tallene for første gang siden sommeren 2012, at prisen på ejerlejligheder er faldet set over et år.

Prisfesten er dog ikke afløst af pludselige prisfald. Priserne er blot faldet 0,7 procent.

Boligøkonom hos Nykredit Mira Lie Nielsen vurderer, at priserne er begyndt at afspejle, at der er flere lejligheder at vælge mellem for købere.

Starten af 2019 har budt på et helt nyt bundniveau for renten på 30-årige fastforrentede realkreditlån. Dog ikke tidligt nok til at have en effekt på tallene for januar.

Det vil ifølge Mira Lie Nielsen få en "stabiliserende" effekt på priserne.

- Alle boligejere kan i den kommende tid lune sig på rentefaldet, siger hun.

- Men inden armene kommer alt for langt op over hovedet, så husk lige på, at rentefaldet altså kommer på en negativ baggrund, som har øget risikoen for, at opsvinget i europæisk og dansk økonomi lakker mod enden.

- Vendes samfundsøkonomisk fremgang til tilbagegang vil det på et tidspunkt blandt andet betyde færre beskæftigede og lavere indkomster hos danskerne.

- Så kan det godt være at lave renter fortsat luner. Men fast indkomst og høj jobsikkerhed er mere afgørende for boligmarkedet, og ikke mindst for det følsomme ejerlejlighedsmarked i København, end i forvejen lave renter, som er blevet endnu lavere.