Omsætning mangedoblet på tre år: Fynske legepladser skal sælges i Tyskland

Efter et ejerskifte og en flytning til Fyn har legepladsvirksomheden Copla på få år mangedoblet omsætningen. Inden årsskiftet satser indehaveren på at åbne en afdeling i Tyskland.

- Jeg er nok lidt et legebarn. Jeg skal altid lige afprøve en legeplads, når jeg kommer forbi. Da mine børn var små, sagde de altid: "Far, nu vi skal ikke ud på nogen legeplads vel?" Det var de noget trætte af, griner 51-årige Palle Wøllekær, mens han adræt svinger sig op i legetårnet, som han selv har været med til at lave på Giersing Realskoles legeplads i Odense.

Har man sagt legepladser og legeredskaber, har man som regel også sagt Kompan. Det fynske firma med milliardomsætningen er bredt kendt for sin indretning af legepladser og har kunder over hele kloden.

Palle Wøllekær har arbejdet 12 år som pædagogmedhjælper i en dagsinstitution, før han fik smag for at lave legepladser. Foto: Sugi Thiru

I den forbindelse snakkede han også med Coplas daværende ejer, John Ibsen Hansen, og inden de var færdige med at snakke, var Palle Wøllekær blevet tilbudt et job.

Palle Wøllekær syntes, det var enormt spændende og fik derfor fire måneders orlov og nogle midler til rejse rundt i hele landet for at kigge på udearealer andre steder og snakke med forskellige fagfolk.

- Jeg har altid gerne villet være pædagog, men det flaskede sig ikke. Som ung skulle jeg finde en måde at komme ind på seminariet på, som ikke var at tage en studentereksamen, fordi jeg er ordblind. Så fandt jeg i stedet ud af, at en kort uddannelse som portør gav adgang. Men så lavede de optagelsesreglerne om, lige da jeg blev færdig som portør.

- Jeg havde faktisk aldrig tænkt på at blive selvstændig. Og jeg havde aldrig troet, at jeg skulle arbejde i den her branche. Det har været lidt af en tilfældighed, fortæller Palle Wøllekær.

Vil ikke vokse mere

I dag er der hård konkurrence på legepladsområdet, hvor giganter som Kompan, der har en omsætning tæt på to milliarder kroner, sidder tungt på markedet.

- Der er hård kamp. Men vi skal udnytte, at vi ikke er større, end vi er. Vi gør meget ud af, at den første, kunden kommunikerer med, når de henvender sig, også er den, der følger processen hele vejen igennem. Det kan de store firmaer ikke, fortæller Palle Wøllekær.

- Og så er der ikke nogen opgaver, der er for små til os. Vi har mange kunder, der er blevet syltet af de store firmaer, fordi projektet er for lille. Det er også derfor, vi ikke skal være større, for så begynder vi bare at tænke på den måde også.

- Vi har fået den størrelse, vi vil have på det danske marked. Vi vil ikke blive ved med at vokse og vokse. Men det betyder jo ikke, at Copla går i stå, for vi kan hele tiden forbedre os. Der er mange andre parametre at dreje på end at øge omsætningen, konstaterer han.