Oliestat blåstempler Odense-baseret teknologi: Fynsk firma bygger anlæg i Saudi-Arabien

Virksomheden Unibio fra Odense har netop lavet en aftale med Saudi-Arabien om at bygge et produktionsanlæg til dyrefoder på Den Arabiske Halvø. Den fynske virksomhed får en rolle i at hjælpe Saudi-Arabien med at udvikle dets fiskeri- og dambrugssektor og spare på dets sparsomme landbrugsressourcer.

En forholdsvis ukendt fynsk virksomhed skal spille en afgørende rolle i en ny landbrugsvision i Saudi-Arabien. Frem mod 2030 skal landets enorme økonomi liberaliseres med hjælp fra private aktører uden for kongedømmets grænser. Det skal den odenseanske virksomhed Unibio og firmaets blot 32 ansatte give en hånd med til. Firmaet har netop indgået en aftale med styret om at etablere et nyt produktionsanlæg i Saudi-Arabien. Anlægget skal producere et proteinrigt pulver, der kan bruges som proteinsupplement i dyrefoder. Håbet for Saudi-Arabien er, at man får en holdbar måde at producere protein på, så landet kan udvikle dets fiskeriindustri frem mod 2030. - Når man er et land med en masse sand, står man ikke med de foderressourcer, der skal til, for man kan udvikle sin akvakulturindustri. For Saudi-Arabien skulle foderet i princippet importeres, men med vores teknologi kan man konvertere gasressourcer til foder for fiskene. En sideeffekt er, at man skaber jobs til højtuddannede saudier, der skal arbejde inden for den her industri, forklarer Henrik Busch-Larsen, der er direktør for Unibio.

SAGIA Den Saudiarabiske Generelle Investeringsmyndighed - eller blot SAGIA - er den myndighed i Saudi-Arabien, der udsteder investeringslicenser til udenlandske virksomheder i kongeriget.Det saudiske styre oprettede SAGIA i 2000 som et led i en proces med at liberalisere landets økonomi, som bl.a. altså indebærer at fremme landets evne til at handle internationalt.



Oprettelsen af SAGIA var med til at gøre det muligt for Saudi-Arabien at blive en del af verdenshandelsorganisationen WTO i 2005.

Henrik Busch-Larsen håber, at produktionsanlægget i Saudi-Arabien skal udvides i fremtiden. Den mulige udvidelse er dog ikke en del af den nye aftale. PR-foto

Blåstempler teknologien Unibios produkt hedder Uniprotein. Det produceres ved at anvende bakterier, der normalt findes i ferskvandssøer, hvor de ernærer sig ved den metangas, der udvikles når planter og dyr nedbrydes i søen. Den saudiarabiske stat har i aftalen med Unibio sagt god for et produktionsanlæg, der kan producere 50.000 ton Uniprotein om året. Metanet til bakterierne skal komme fra Saudi-Arabiens store produktion af naturgas. - På den ene side har man ressourcen i form af naturgas. Og så har de kapitalen og ambitionen om at transformere økonomien koplet på en usikkerhed om, hvor de skal få deres fødevarer og proteiner fra i fremtiden. Altså har vi en teknologi, der passer lige ind i statens ambition om at transformere økonomien, forklarer Henrik Busch-Larsen. Unibio har også et produktionsanlæg under licens til Protelux i Rusland, der vil producerer 6.000 ton Uniprotein årligt. Planen er, at det i fremtiden skal udvides til 100.000 ton årligt. Produktionen i Danmark består af et demonstrationsanlæg i Kalundborg, hvor man kan producere mindre prøver og vise processen fra start til slut for potentielle kunder. Med aftalen får Unibio et tocifret millionbeløb for licensen til at bruge deres teknologi, og når anlægget er i gang, får de en fast procentdel af anlæggets omsætning. Men aftalen har mere værdi for end Unibio end blot ren indtjening. - Det er positivt at have en pipeline og organisationer, der tror på teknologien. Det er en form for blåstempling af teknologien, at de tror nok på det til at ville bruge tid, kræfter og ressourcer på at etablere sådan et projekt. Vi forventer, at dette bliver en god forretning for begge parter, siger Henrik Busch-Larsen.

Fra gas til protein Proteinproduktionen i det nye værk kommer til at foregå i et fermenteringsanlæg, hvor bakterier fodres med methangas, der f.eks. kan komme fra naturgas eller biogas fra blandt andet kreaturafføring, hvilket giver bakterierne et højt proteinindhold. Væsken fra bakteriesuppen opkoncentreres og bakterierne varmebehandles så, og til sidst har man tørre bakterieceller med et proteinindhold på 72 procent. - Vi har taget et koncept fra naturen og overført det til industrien. Den helt store vision er flytte proteinproduktion fra landbrug og fiskeri til industrien. Det gør, at flere landbrugsarealer kan bruges til at lave mad til mennesker i stedet for dyr. Teknologien kan dermed også reducere presset på fiskebestanden i verdenshavene som følge af overfiskning, siger Henrik Busch-Larsen. Teknologien til fermenteringen er udviklet på DTU, hvor Unibio har sin afdeling for udvikling og grundforskning. Ifølge Henrik Busch-Larsen kan teknologien blive et vigtigt element i at skåne naturen for menneskers ressourceforbrug: - Det kan principielt skaleres op så længe, du har metangassen til det. Alle typer af metan kan konverteres, så den f.eks. kan komme fra biogas eller fra gas, der skulle afbrændes fra olieproduktion. I visse foderblandinger skal man dog også bruge andre proteinblandinger, så vi kan ikke erstatte den nuværende proteinproduktion helt. Men man kan signifikant reducere forbruget af landbrugs- eller fiskebaserede proteiner i foderblandingerne, siger han. Håbet for Unibio er, at det nye anlæg blot er første fase i Saudi-Arabien, og at landet senere vil udvide produktionen.