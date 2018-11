Ørsted vil kaste 200 milliarder kroner i vindmølleparker

Ørsted har onsdag forud for selskabets kapitalmarkedsdag præsenteret nye mål for den langsigtede strategiske og finansielle udvikling. Det skriver Ritzau Finans.

Disse tæller blandt andet investeringer på 200 milliarder kroner i grøn energi frem mod 2025, hvoraf havvindmølleparker ventes at udgøre 75-85 procent og vedvarende energi på land 15-20 procent

- Vi forventer, at det globale marked for vedvarende energi vil mere end tredobles frem mod 2030.

- Inden for havvind vil vi fastholde vores globale markedslederskab og fortsætte udbygningen i Europa, Nordamerika og Asien.

- Det andet vækstben er vores Onshore-forretning, som omfatter landvind, solenergi og energilagring. Her er det vores ambition at skabe et førende nordamerikansk selskab inden for vedvarende energi, skriver administrerende direktør Henrik Poulsen i en meddelelse.

Ørsted forventer en årlig gennemsnitlig vækst i driftsindtjeningen (EBITDA) fra hav- og landvindmølleparker på 20 procent i perioden 2017-2023, hvilket svarer til 25-26 milliarder kroner i 2023.

Det fremgår også af meddelelsen, at selskabet frem til 2025 vil øge sit udbytte med en høj encifret procentsats.

Ørsted skiftede i 2017 navn fra Dong Energy. Det skete i forbindelse med et strategisk skifte mod grøn energi og efter et omstridt og udskældt forløb, hvor staten solgte en stor andel af selskabet til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

I juni fortalte Ørsted, at man gerne vil sælge den del af forretning, der sælger el i Danmark til forbrugerne.

Dong Energy blev ifølge mange kritikere solgt for billigt af den daværende regering og daværende S-finansminister Bjarne Corydon. Han er nu chefredaktør på Børsen.