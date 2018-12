Ørsted-succes hiver den danske stat ud af nettogæld

Da september løb ud ejede den danske stat mere end den skyldte væk. Det har ikke været tilfældet i flere år, og det kan statens kassemester, finansminister Kristian Jensen (V), hovedsageligt takke selskabet Ørsted for.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik over den danske nettoformue.

- Ved udgangen af tredje kvartal 2018 blev den finansielle nettogæld vendt til en nettoformue, skriver Danmarks Statistik.

- Formueopbygningen skyldes hovedsageligt kursstigninger på statens børsnoterede selskab Ørsted A/S samt kursfald på skatkammerbeviser og statsobligationer.

Nettoformuen udregnes ved at måle, hvor meget staten har af værdi, mod hvad den skylder væk. Her er statens aktiver i Ørsted vokset så meget, at det ifølge Danmarks Statistik har været med til at hive regnskabet op over nul.

Ørsted, der tidligere hed Dong, er de seneste par år næsten fordoblet i værdi på aktiemarkedet.

Det betyder, at i tre af de seneste fem kvartaler har staten baseret på værdistigningen i Ørsted kunne tilføje mere end 10 milliarder kroner til sin beholdning af værdi.

Søren V. Kristensen, der er makroøkonom ved Sydbank, konstaterer i en skriftlig kommentar, at "vores alle sammens fælleskonto er gået i plus".

- Det er en udvikling, der har været undervejs i de seneste tre til fire år, hvor nettogælden gradvist er blevet mindre, siger han

- Det er endda et plus, som vi får helt uden at medregne den enorme formue, der ligger i, at danskerne har udskudt skatten på vore store pensionsformue.

Han minder også om, at den nyfundne balance skyldes forøgelse af værdier, som staten ejer såsom aktierne i Ørsted.

- Man skal også huske, at gælden ikke er vendt til formue, fordi vi kvartal efter kvartal skaber et overskud på det, som man kan kalde den daglige drift af den danske stat, siger Søren V. Kristensen.

- I stedet er udviklingen primært sket på baggrund af store kursstigninger i statens selskaber, særligt Ørsted, over de seneste par år.