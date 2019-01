Ørsted præsenterer milliardoverskud og taiwanske kvaler

Dagen før præsentationen af sit regnskab for 2018 fortæller Ørsted, at man har tjent langt mere end ventet.

Ørsted - tidligere Dong - fik et driftsresultat på 30 milliarder kroner i 2018. Det skriver energiselskabet via fondsbørsen dagen før, det præsenterer sit regnskab for 2018.

Det er noget mere end forventet. Stigningen i driftsresultatet, der er på omkring en tredjedel sammenlignet med 2017, er udløst af blandt andet lavere omkostninger og hurtigere fremdrift på havvindmølleparken Borkum Riffgrund 2.

I samme moment oplyser Ørsted dog, at myndighederne i Taiwan mindsket støtten til havvind, hvilket er en hård bet for de store havvindmølleprojekter, Ørsted har planlagt i landets farvand.

- Vi tager til efterretning, at tariffen falder seks procent sammenlignet med 2018-tariffen, Ligesom vi noterer os, at der er indført et loft for årlige fuldlasttimer.

- Produktionsloftet har en væsentlig negativ effekt, fordi det vil forhindre optimal og effektiv udnyttelse af vindmølleparken

- Vi vil nu arbejde tæt sammen med leverandørkæden for at afbøde den negative effekt af produktionsloftet og den lavere indfødningstarif med henblik på at gøre projekterne investerbare, skriver koncerndirektør Martin Neubert i en meddelelse.

Ørsted har en relativt stor tilstedeværelse i Taiwan. Ikke bare er man medejer af en eksisterende havvindmøllepark. Selskabet har også vundet retten til at opføre flere enorme havvindmølleparker.

Der er tale om de planlagte vindmølleparker Greater Changhua 1, 2 og 4, der samlet vil have en kapacitet på små 2000 MW.

Ørsted oplyser, at de planlagte havvindmølleparker vil have høje omkostninger og være dyre at opføre. Det skyldes, at der skal laves elinfrastruktur på land for at modtage den megen strøm.