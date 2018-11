Ørsted afslutter salg af halvdelen af havvindmøllepark

Ørsted har mandag gennemført salget af 50 procent af aktierne i Hornsea 1.

Det fremgår af en meddelelse fra koncernen til fondsbørsen. Det skriver Ritzau Finans.

Ørsted annoncerede midt i september salget af halvdelen af sit ejerskab i offshore vindprojektet for 4,46 milliarder pund. Det svarede på det tidspunkt til knap 37,5 milliarder kroner.

Køberen er Global Infrastructure Partners, GIP.

Dengang blev det oplyst, at handlen krævede "visse" regulatoriske godkendelser. Det fremgik samtidig, at det formentlig ville falde på plads i fjerde kvartal 2018. Det drejede sig blandt andet om grønt lys fra konkurrencemyndighederne.

Salget omfatter blandt andet betaling for ejerandelen på 50 procent. Der medfølger også en forpligtelse til at dække halvdelen af udgifterne til at bygge hele vindmølleparken.

Ørsted skal dog fortsat være ansvarlig for at opføre hele havvindmølleparken. Selskabet skal også varetage drift og vedligehold samt stå for salget af elproduktionen fra Hornsea 1.

Købssummen betales mellem 2018 og 2020, og omkring 85 procent af det samlede resultat fra transaktionen vil blive bogført i 2018.

Ole Kjems Sørensen, der er vicepræsident i M & A, Partnerships og Asset Management hos Ørsted, kaldte det i september for en "banebrydende transaktion".

- Det er tredje gang, vi indgår partnerskab med GIP, og vi er glade for at have en af verdens største infrastrukturfonde som partner i et projekt, der bliver verdens største havvindmøllepark.

- Det delvise frasalg af Hornsea 1 er en banebrydende transaktion, som vil skabe betydelig værdi for vores aktionærer og mindske vores eksponering fra et enkeltstående aktiv, udtalte Ole Kjems Sørensen i en meddelelse.

Hornsea 1 er stadig i gang med at blive bygget. Parken ventes at blive verdens største havvindmøllepark, når den sættes i drift i 2020. Den får en kapacitet på 1218 megawatt (MW).

Køberen GIP ejer ligeledes 50 procent af to af Ørsteds tyske havvindmølleparker, Gode Wind 1 og Borkum Riffgrund 2.