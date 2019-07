Øresundsbroen skal males - det tager 13 år

Det kræver 13 år og specialdesignet udstyr at male den otte kilometer lange bro mellem Danmark og Sverige.

300.000 kvadratmeter.

Det svarer til omkring 45 fodboldbaner og er overfladeomfanget, som venter malerne fra firmaet Muehlhan, når de til efteråret går i gang med at male Øresundsbroens zigzagformede stålkonstruktion.

Det bliver nemlig Muehlhan, der skal svinge penslen de første år, når den otte kilometer lange bro mellem Danmark og Sverige skal males.

Det skriver Øresundsbro Konsortiet i en pressemeddelelse.

Aftalen gælder for de første år af malerprojektet og har en værdi af maksimalt 160 millioner kroner.

Det er på ingen måde et weekendprojekt, der venter forude. Der er nemlig afsat hele 13 år til at male broen.

Malearbejdet af halvdelen af stålkonstruktionens sydside forventes at vare frem til 2021.

Det er første gang, at hele broen skal males, efter den er blevet samlet. Da stålkonstruktionen i sin tid blev malet blev det gjort indendørs på land.

Nu skal det ske ude på broen, hvor toge passerer med høje hastigheder, og der er jernbanekøreledninger med titusinder af volt. Hertil kommer vejr og vind for ikke at glemme de mange meter over havets overflade.

De udfordrende arbejdsvilkår har tvunget Øresundsbro Konsortiet til at tænke anderledes og fremstille specialdesignede malerplatforme. Det fortæller Bengt Hergart, der er anlægsdirektør ved Øresundsbro Konsortiet.

- Eftersom det er første gang, har vi intet udstyr. Derfor har vi fået designet specielt tilpasset udstyr.

- Det bliver en arbejdsplatform, som hænger på ydersiden af broen, siger han.

Den specialdesignede platform bliver flytbar, 30 meter bred og 14 meter høj. Den består af ti moduler, hvorfra malerne kan male cirka 20 meter af broen af gangen.