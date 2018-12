Økonomitjek: Sådan var det for Birthe og Karsten at lægge budgettet åbent frem

Birthe og Karsten Nielsen fra Ringe var de første, der lagde økonomien frem for Søren Skjøth og for læserne af Fyens Stiftstidende.

Det gjorde de i september, da de ærligt fortalte om, at de overvejede at sælge huset, fordi hverdagsbudgettet var blevet for stramt, efter at Karsten Nielsen var gået på efterløn. Artiklerne blev læst af mange, herunder parrets voksne søn og datter og deres familier, som bor i henholdsvis Viborg og på Amager, men også af bekendte og ikke-bekendte.

Og på nær en enkelt kommentar har alle reaktioner været imødekommende, og det har været fint at stå frem, siger parret.

- Vores børn har læst det og har det fint med det. Der har været en del, som har spurgt til, om vi skulle flytte - nogle spurgte, hvornår vi skulle flytte - det kan være, de var interesseret i at købe huset, siger Karsten Nielsen.

- Jeg har fået en enkelt sur kommentar, men det var måske én, der selv havde det lidt skidt. Det er ikke noget, jeg har tænkt så meget videre over eller er gået op i, tilføjer Birthe Nielsen.

Ægteparret mener, at økonomi burde være et emne, langt flere talte om.

- Men det gør vi jo ikke - i hvert fald ikke åbent, og det er i grunden underligt. Vi mener ikke, vi har noget at skjule, og vi har heller ikke noget at være flove over, og for os har det været en god oplevelse at være med i økonomitjekket. Søren Skjøth er i stand til at forklare tingene, så man forstår det, og det har selvfølgelig også gjort det nemmere for os.