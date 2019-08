Økonomirådgiver om Thorborg-bank: - Fedt med en ny spiller på markedet

- Fedt og spændende.

Niels Thorborgs nye Facit Bank bliver taget imod med åbne arme af Søren Skjøth, økonomisk rådgiver i det uafhængige rådgivningsfirma F10 Finans.

- Det er rigtig spændende, at der kommer nye nichebanker. Vi er lidt trætte af, at de gamle banker er meget traditionelt tænkende. Når der kommer en ny kunde, så ryger den kunde i en kasse, og så er det ligesom sådan, det er. Det er fedt, at der kommer nogle nye spillere, som ikke tænker som en traditionel bank, og som måske kan være med til at ryste markedet lidt. Det skærper konkurrencen, og det er altid godt, siger Søren Skøjth.

Han hæfter sig blandt andet ved, at Facit Bank vil tilbyde forbrugslån og er spændt på at se, hvad renten på den type lån bliver.

- Jeg tænker, det måske nok er tocifrede rentesatser og til dem, som i forvejen ikke har den bedste økonomi. Folk, som har bolig med friværdi, har mulighed for at låne til langt under tocifrede procenter. Men måske laver Facit Bank et forbrugslån til fem-otte procent, og så kan de lynhurtigt få mange kunder. De vil nok også få henvendelser fra mange af dem, der har fået nej andre steder, og dem skal de så i gang med at kreditvurdere, og hvis stadig ikke opfylder kriterierne, skal de jo have nej igen. Den slags har den nye bank garanteret helt styr på, siger Søren Skjøth.

Renten på en opsparingskonto vil som udgangspunkt være attraktiv i det øjeblik, den er over nul, lyder det fra den økonomiske rådgiver:

- Alt over nul er bedre end det, der er i de traditionelle banker. Kan man få bare en procent i rente, kan man dog holde inflationen i skak på den korte bane, fastslår Søren Skjøth.