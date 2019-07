Økologisk, vegansk, gluten- og laktosefri: Bager og klejnsmed vil sælge chokolade med kikærter

De to venner Benjamin Hansen og Martin Hansen stiftede i april deres virksomhed By Hansens. Inden årets udgang håber de, at deres sunde chokolader med kikærtefyld er at finde i lokale specialforretninger.

En bager og en klejnsmed, der sælger sunde chokoladebarer med kikærter. Det lyder måske lidt usædvanligt, men det er ikke desto mindre det, den nystartede virksomhed By Hansens satser på. Virksomheden er stiftet af 27-årige Martin Hansen, der er uddannet bager og procesteknolog, og 26-årige Benjamin Jack Hansen, der er uddannet klejnsmed og produktionsteknolog. De to unge mænd, der begge bo i Odense, har været nære venner, siden de var 15 år gamle, og i april oprettede de CVR-nummeret til deres fælles virksomhed, som - selvfølgelig - hedder By Hansens. Produktet, de vil sælge, er sunde chokolader med fyld af mandler, peanutbutter og kikærter - tilsat forskellige smagsvarianter. Et produkt, Martin Hansen selv har udviklet hjemme i køkkenet. Og så er det i øvrigt økologisk, vegansk, gluten- og laktosefrit og uden tilsat sukker. Indtil videre har de investeret omkring 65.000 kroner i virksomheden, til oprettelse af CVR-nummer og produktudvikling - men de er ikke ved vejs ende. Produktet er nemlig ikke på markedet - endnu.

Chokoladen hedder "Chick Pea Cube", og Martin Hansen har udviklet flere forskellige smagsvarianter. Foto: Lisbeth Vestergård

Ikke klar til markedet endnu - I mine voksne år har jeg tænkt meget over, at det kunne være spændende at starte en virksomhed, men jeg har ikke rigtig haft ideen til det, eller turde tage springet. Jeg har prøvet lidt halvhjertet nogle gange, men jeg har aldrig fået oprettet et CVR-nummer før, fortæller Benjamin Hansen og tilføjer: - Og i slutningen af 2018 nævnte Martin for mig, at han godt kunne tænke sig et produkt, som var hans eget. Da Martin Hansen begyndte at servere de sunde fyldte chokolader, som han lavede hjemme i køkkenet, for Benjamin Hansen begyndte en idé derfor at tage form. - Nytårsaften spurgte jeg ham, om vi skulle gå sammen og lave en virksomhed ud af det. Men du ved jo, hvordan nytårsaftener er, der var blevet drukket lidt champagne, så der blev bare grinet lidt af det, husker Benjamin Hansen. Det viste sig, at de begge kunne huske samtalen trods champagnetågerne, og allerede i starten af februar blev de første tests af produktet lavet - med overvejende succes. - Vi udvikler stadig på det, så det er ikke på markedet endnu, fortæller Benjamin Hansen og forklarer at de faktisk godt må sælge produktet allerede. Men der er først nogle udfordringer, der skal løses, blandt andet skal de have bestemt holdbarheden på produktet gennem nogle mikrobiologiske tests. Makkerparret håber på, at chokoladen bliver at finde i lokale specialbutikker og på caféer i Odense, inden julesalget starter i år. Men intet er sikkert.

Sundhed oppe i tiden Ambitionerne for chokoladens kvalitet er høje. Den skal nemlig både være økologisk, men også vegansk, gluten- og laktosefri og uden tilsat sukker. - Selvfølgelig gør det det sværere og også dyrere at producere, især når det skal være økologisk. Men vi er blevet økologi-godkendte, og vi har en økologisk producent, så det er en start. Men ting er ikke altid nemme, og det behøver de heller ikke altid at være. Og hvis det var nemt, så var der nok også flere, der havde gjort det allerede, siger Benjamin Hansen og fastslår, at det selvfølgelig også kommer til at hænge sammen med prisen på chokoladen. Derfor er deres målgruppe især den kvalitetsbevidste forbruger, som går op i sundhed. - Det er mere og mere oppe i tiden, at folk lever en vegansk livsstil eller undgår at spise gluten eller laktose. Og så kan man med ro i sindet spise vores chokolade. Der kan dog være nogle målgrupper, der bliver svære at få til at spise den sunde chokolade, indrømmer han.

Svært at ramme de +50-årige - Man kan ikke ramme alle folk, og det kan godt blive svært at ramme nogen. Mine forældres generation på 50 plus, kan for eksempel blive svær at fange. Men da man første gang kom og ville sælge cola, der skulle folk også vænne sig til det. Og det var måske de unge, der syntes, det var nyt og fedt, mens de gamle var mere skeptiske. - Jeg har serveret chokoladen på mit arbejde, uden at sige noget om det, og alle folk synes, det smager godt. Og folk bliver lidt overrasket, når jeg så fortæller, hvor sundt det er og viser næringsindholdet. Og så er der faktisk nogen, der tager lidt afstand fra det, når de får det at vide, siger Benjamin Hansen. Men ambitionerne hos de unge mænd er ikke til at tage fejl af. For nok er virksomheden på hobbyplan lige nu, men som Benjamin Hansen siger: - Man spiller jo heller ikke fodbold for at tabe.