ØK-rester risikerer frasalg efter finansieringsmisser

Santa Fe, resterne af ØK-koncernen, har finansieringsproblemer, og det kan ifølge økonom resultere i et salg.

Flyttefirmaet Santa Fe, der bygger på resterne af den gamle ØK-koncern, er ikke nået til enighed med sin finansieringspartner om en langsigtet finansiering.

Det er bestemt ikke positivt, da selskabet i forvejen fattes penge. Derfor bør ledelsen og bestyrelsen som en af flere muligheder begynde at overveje et salg af forretningen.

Det mener investeringsøkonom Per Hansen fra børsmægleren Nordnet.

- Basalt set må man sige, at frasalgsmuligheden er noget af det, de bør kigge mest på, siger han.

Torsdag aften fortalte Santa Fe i en meddelelse til den danske fondsbørs, at selskabet efter forhandlinger med finansieringspartneren Proventus ikke var nået til enighed om en forlængelse af den gældende finansieringsaftale.

Aftalen står derfor til at bortfalde 1. april 2020.

- Indtil der er fundet en ny finansieringsaftale, hersker der væsentlig usikkerhed for koncernen, lød det fra Santa Fe i meddelelsen.

Santa Fe kunne tilføje, at selskabet fortsat vil forsøge at gennemføre sin omstruktureringsplan og nu aktivt søger anden finansiering til at understøtte sit finansieringsbehov.

Torsdagens meddelelse fra Santa Fe følger efter en tumultarisk periode for flyttefirmaet, som på grund af usikkerheden omkring sin økonomi har været i en stor nedtur på fondsbørsen.

Fredag fortsætter nedturen. Efter kort tids handel falder aktien med cirka 18 procent, så aktien siden nytår er raslet ned med mere end 80 procent.

Det betyder, at selskabets markedsværdi i dag ligger i underkanten af 30 millioner kroner. Det kan lyde af meget, men er selvsagt mange millioner under det, selskabet før var værd.

Generelt kan det også siges, at situationen for Santa Fe er meget alvorlig, vurderer Per Hansen.

- Når det er sådan, at den finansielle livline siger, at de ikke længere vil være med, samtidig med at aktiekursen er faldet 80 procent, så taler det sit eget tydelige sprog om, at situationen er meget alvorlig, siger han.

Santa Fe bygger på det, der tidligere hed ØK. Selskabet blev stiftet i 1897 som et handelsselskab inden for skibsfart og industri.

Koncernen var størst i 1970'erne, hvor over 40.000 fik deres lønsedler fra en eller anden del af koncernen.

Herefter fulgte en nedtur for koncernen gennem flere år. I de år blev forskellige områder solgt fra et efter et.

I dag har Santa Fe omkring 1900 ansatte. Sidste år havde selskabet et underskud på godt og vel 520 millioner kroner.