Odico-salg åbner marked: Første container-robot til byggebranchen

Fynske Odico har netop solgt den første udgave af sin mobile robotløsning Factory On The Fly - salget viser, at byggebranchen er åben for ny teknologi, lyder det fra direktøren, som kunne se aktiekursen stige med 40 procent efter salget.

- Det altafgørende for os er, at det er lykkedes at sælge den første Factory On The Fly. Det er også det, markedet reagerer på, men dybest set går vi mere op i driften end i aktiekursen, for den er vi alligevel ikke herre over, siger han.

Det har Odense-virksomheden nu netop gjort i den forgangne uge, hvor Odico kunne udsende en selskabsmeddelelse om, at den første containerrobot skal skippes afsted til en "dansk kunde fra byggebranchen". Meddelelsen fik aktiekursen til at stige voldsomt på den "lille" nordiske teknologi-børs med op mod 44 procent fra lidt over 15 kroner til over 22 kroner. I går lå kursen på lidt over 20 kroner, og Odico har i sin korte karriere på børsen allerede oplevet store opture og tilbagegang få dage efter.

Dengang havde robotvirksomheden Odico A/S og direktør Anders Bundsgaard endnu ikke solgt et eksemplar af firmaets meget omtalte mobile robotløsning til byggebranchen ved navn Factory On The Fly, som virksomheden har store forventninger til.

Det skal helst også ske med bæredygtige løsninger, lyder det fra Odico A/S, som siden starten har løst mere end 250 unikke projekter for mere end 100 kunder i forskellige segmenter i og uden for byggeindustrien.

Odico A/S udvikler robotløsninger til byggebranchen med egen software og egne hardwareløsninger. Forretningskonceptet fra den fynske robotvirksomhed handler om at tilbyde løsninger, som giver designfrihed for avancerede konstruktioner, hurtigere fremstillingshastighed og dermed markante besparelser, lyder nogle af salgsargumenterne fra Odico.

Han vil helst heller ikke tale pris på sit første salg, men ifølge børsprospektet fra tidligere i år ligger prisen på en Factory on The Fly et sted mellem halvanden og to millioner kroner.

- Vi kan ikke gå i detaljer, for vi vil også gerne beholde vores forspring teknologisk. Men jeg kan sige, at der er tale om en modulrobot, som kan indsættes i byggebranchen og vi har en forventning om, at vi kan sælge flere af dem. Ellers gjorde vi det ikke, siger han.

- Branchen har erkendt, at der er et behov for at få hjælp fra automationsteknologi, hvis fremtidens efterspørgsel i byggeriet skal efterkommes. Vores mobile robotkoncept adresserer netop det behov, siger Anders Bundsgaard, som ikke vil sætte navn på køberen eller løfte sløret for detaljerne i den løsning, Odico har solgt.

Factory On The Fly er en 20-fods container med en stor ABB-robot monteret, som med en række skæreværktøjer kan bruges til at modellere og skære forme på en byggeplads. Direktør Anders Bundsgaard er begejstret for salget, som ifølge ham bekræfter, at der er muligheder i en ellers meget konservativ byggebranche.

Nye medejere og millioner

Det har været med til at sikre, at virksomheden har betalt for udviklingen gennem driften. Sådan har det også været i det seneste regnskabsår, hvor omsætningen steg til 4,1 millioner kroner mod 3,6 millioner kroner året før. Med et resultat før skat på 165.000 kroner er der tale om en beskeden, men tilfredsstillende bundlinje, sagde direktøren til Fyens.dk i efteråret.

- Forud for børsintroduktionen indikerede vi, at overskuddet ville blive en smule større, men når regnskabet i den grad er tilfredsstillende, skyldes det, at vi for femte år i træk laver et positivt resultat - samtidig med at vi laver en børsintroduktion - det kan vi godt være stolte over, sagde Anders Bundsgaard.

Med børsintroduktionen, de mange nye medejere og millioner af kroner til udvikling og nu også salget af den første modulrobot har 2018 på flere fronter været et særdeles godt år for Odico, lyder det fra Anders Bundsgaard.

Direktøren kvitterede med kage, da nyheden om nyheden nåede ud til de 22 ansatte i Odense forleden. De kunne også glæde sig over, at børsmarkedet reagerede positivt på nyheden.

- Det har selvfølgelig betydning for os, når vi kan mærke en interesse for om vi er på vej i dørken eller mod himlen, men ellers har vi primært fokus på driften, for det er den vi kan påvirke, siger direktøren.