Odense-virksomhed i nyt partnerskab: Skal klæde Bjarne Riis' cykelryttere på

I de kommende to år skal Odense-tøjproducenten Kansas sørge for, at ryttere og medarbejdere fra cykelholdene Team Waoo og Team Virtu Cycling med Bjarne Riis i spidsen er klædt i funktionelt fritids- og arbejdstøj.

- Kansas er gjort af noget særligt. Det skal man også være som cykelrytter, hvis man vil opnå succes i en udpræget performancekultur. Vores passion er at skabe rammerne for at kunne performe, og vi vil gerne vise, at vores nye generation af arbejdstøj og leisure-produkter (fritidsprodukter, red .) både har høj kvalitet og er funktionelt og i et lækkert og moderne design, siger Thomas Schwartz.

Koncernen Virtu Cycling Group, hvor Bjarne Riis er medejer og bestyrelsesformand, og tøjproducenten Kansas med hovedsæde på Blangstedgårdsvej har indgået et samarbejde om rytternes beklædning. Samarbejdet gælder også holdenes støttemedarbejdere, som kommer til at trække i arbejdsjakker og bukser med det ikoniske, røde Kansas-logo på.

Odense-virksomheden Kansas og Bjarne Riis' cykelkoncern Virtu Cycling Group har indgået et nyt samarbejde om fritids- og arbejdstøj.Det betyder, at både ryttere og medarbejdere fra holdene Team Waoo og Team Virtu Cycling i de næste to sæsoner vil være iklædt tøj fra Kansas' nye kollektion. Kansas er et klassisk arbejdstøjmærke, som blev introduceret i 1952 af Poul Larsens virksomhed PALO i Odense. I 1970'erne havde virksomheden vokset sig så stor, at den blev flyttet til en nyopført fabrik i Odense, og i 1984 blev den børsnoteret. I dag er Kansas en del af dansk-svenske Fristads Kansas Group som et selvstændigt brand. Koncernen opererer i mere end 20 lande, omsætter årligt for cirka 500 millioner euro og har omkring 1900 medarbejdere.

Håndværkerne er vigtige

Cykelholdene skal klædes i en ny Kansas-kollektion fra 2018. Her er der lagt vægt på, at tøjet repræsenterer et særligt image, uanset om håndværkere bag kulisserne eller professionelle ryttere bærer det.

- Vi vil også gerne fokusere meget på teamet bag holdet, eksempelvis mekanikeren, der kan sit håndværk og på den måde er afgørende for holdets succes. For Kansas er håndværkerne hverdagens helte og vores stilikoner, og vi vil gerne fortælle om de dygtigste. De, der inspirerer os og er med til at anspore unge mennesker til at gå ind i håndværksfagene, siger Thomas Schwartz.

Hos Virtu Cycling Group fortæller administrerende direktør Anders Gram, at koncernen er stolt af at kunne præsentere et stærkt brand som beklædningspartner.

- Kansas har gennem generationer forsynet danskerne med arbejdstøj af højeste kvalitet, og nu vil vi gerne sammen vise, at Kansas også er fremtidens og de unges brand, siger han.

Samtidig påpeger tidligere toprytter Bjarne Riis, at funktionelt og slidstærkt arbejdstøj har betydning for, at et cykelhold kan præstere på topplan.

- Hvis vi skal topperforme, så kræver det, at alt klapper og fungerer. Det handler ikke bare om træning, teamwork (samarbejde, red.), kost og søvn, men også om blandt andet tøj og udstyr, siger Bjarne Riis.

Han ejer Virtu Cycling Group sammen med erhvervsmændene Lars Seier og Jan Bech Andersen.