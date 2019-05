Odense skal være centrum for tech-virksomheder: Boliggruppen lancerer 'Tech Town Odense'

Boliggruppen har netop lanceret planer om et 30.000 kvadratmeter stort erhvervsområde for tech-virksomheder i Odense under navnet "Tech Town Odense". Formand for It-Branchen Fyn er begejstret og håber, at tiltaget kan trække flere it-virksomheder og arbejdskraft til byen.

I det seneste år har det odenseanske ejendomsselskab, Boliggruppen, arbejdet intensivt på et projekt, som netop er blevet lanceret. "Tech Town Odense" - et område i Odense M, der består af en række erhvervsejendomme på Stærmosegårdsvej, Billedskærervej og Klokkestøbervej, der skal danne rammen for et nyt klyngefællesskab for tech-virksomheder. - Visionen er at lave et område, som bliver Danmarks nye tech town, hvor virksomheder, som arbejder med teknologi kan komme i et fællesskab og have fede faciliteter, hvor man kan mødes og skabe nogle synergier. Et sted, hvor man får en fast kerne af nogle dygtige mennesker og dygtige virksomheder, som gerne vil fremad, fortæller Martin Brems fra Brems og Co., der står for kampagnen bag projektet. Området omfatter i dag allerede fire ejendomme med i alt 16 lejere, blandt andet virksomhederne Public Intelligence og TachoData. Indenfor de næste år satser Boliggruppen på at udvide området med to-tre nye ejendomme, så erhvervsområdet bliver omkring 30.000 kvadratmeter. Byggeriet af den første nye erhvervsejendom er allerede begyndt og vil stå klar til indflytning i foråret 2020.

Fakta Tech Town Odense omfatter i dag fire erhvervsejendomme på Stærmosegårdsvej, Billedskærervej og Klokkestøbervej i Odense M.Det ligger tæt på motorvej, letbane, Syddansk Universitet og det nye OUH.



Området vil blive udbygget med to-tre nye ejendomme, den første på 2.600 kvadratmeter skal stå færdig i foråret 2020.



I dag er der plads til 16 lejere og der vil blive plads til yderligere 10-15 virksomheder.



Området kommer til at bestå af en klynge af arkitektonisk forskelligartede ejendomme og området skal bindes sammen af opholdsarealer, stisystemer, fælleslokaler og en fælles kantine med udendørs terrasse.



Boliggruppens vision er, at lejerne og deres medarbejdere skal føle sig hjemme, når de tager på arbejde.



"Home for tech stars" (hjem for teknologi-stjerner) er motto for området, der skal bindes sammen rent visuelt via en identitet omkring stjerneuniverset, hvorfor hver bygning også har fået navne som Titan, Vega og Pegasus.

Alle bygninger får navne efter stjerneuniverset, og netop stjerneuniverset skal binde de forskellige arkitektoniske bygninger sammen. Illustration: Boliggruppen

For etablerede virksomheder I konceptet er der lagt op til, at det er mellemstore veletablerede virksomheder med 15-20 ansatte eller flere, man gerne vil tiltrække til området. - Det er for dem, som er kommet udover startup-stadiet, og som buldrer afsted og har brug for et sted, hvor de kan udvikle sig og få mere plads. men det er også et sted, hvor der er andre, der er på samme rejse som dem, hvor de kan få erfaring og inspiration, siger Martin Brems. Boliggruppen har gjort meget ud af, at der skal være stor fleksibilitet i lejemålene, så virksomhederne hurtigt og nemt kan skalere op eller ned. - Rigtig mange tech- eller it-virksomheder er på udkig efter nye lokaler, men det er svært for dem at sige, hvor mange kvadratmeter de skal bruge i dag i forhold til om tre år. Udviklingen går så stærkt, at man ikke ved, om man skal skalere op eller ned inden for de næste tre til fem år, forklarer udviklingsdirektør i Boliggruppen, Susanne Blix, og tilføjer: - Vi prøver at skabe et hus, som er langtidsholdbart, hvor man som virksomhed får mere end bare nogle lokaler at være i.

Klynger virker Public Intelligence er en af de virksomheder, der allerede har hjemme i de erhvervsejendomme, der nu bliver en del af Tech Town Odense. Administrerende direktør, Peter Julius er begejstret for de nye planer. - Det giver en endnu tydeligere ramme omkring, at vi er en teknologivirksomhed. Det kan kun forstærke vores muligheder for at tiltrække nye kunder, siger Peter Julius. Han glæder sig til fremover at kunne fortælle internationale kunder, at virksomheden er en del af Tech Town Odense. - Klynger virker, det er der ingen tvivl om. Jo stærkere vi står sammen omkring Odense og teknologi i Odense, om det er robot-, sundhedsteknologi eller IT for den dags skyld, jo nemmere er det for os alle sammen, siger han og tilføjer: - Jeg synes, det er modigt af Boliggruppen at tage medansvar for at skabe noget klyngeforstærkelse.

Kan tiltrække it-folk til Fyn Også formand for IT-Branchen Fyn, Claus Winther, er positiv over initiativet: - Jeg synes, det er så fedt. Det vil vi virkelig byde velkommen, siger Claus Winther, der selv ejer it-virksomheden Oxygen. - Vi arbejder i en yderst digital verden, men det, at vi kan være tæt på hinanden og lære af hinanden, er også sindssygt vigtigt. Derfor er det en rigtig god idé at danne sådan et sted. Han håber at initiativet kan være med til at tiltrække flere it-virksomheder og til at fastholde arbejdskraft på Fyn. - Det her miljø kan være med til, at man kan spejle sig i, at der er mulighed for at arbejde ved forskellige virksomheder og skabe sig en karriere på Fyn, og at man ikke behøver tage til København, siger han.