Thinkers50 European Business Forum skal bidrage til at gøre Odense endnu mere kendt i erhvervskredse verden over, og her er det en fordel at kunne henvise til robotter, droner og cannabis-produktion.

- Visionen er, at Odense bliver et centrum for europæisk forretningstænkning og nye forretningsideer, og det er en position, som det tager nogle år at opnå, men det går i den rigtige retning, tilføjer han.

- Vi oplever blandt andet, at verdens førende business professor, Roger Martin (hovedtaler sidste år, red.), markedsfører Odense og robotklyngen på mange af hans internationale præsentationer, ligesom deltagerne henvender sig til os for at høre om, hvordan de kan blive en del af Odenses robotklynge, fortæller Bjarke Wolmar.

Odense er ved at blive et navn, flere og flere betydningsfulde erhvervsfolk verden over får på nethinden. Med Thinkers50 European Business Forum, der holdes den 25. og 26. september i år, er byen ved at skabe sig en platform, der kan få stor betydning på længere sigt, forklarer Odense Kommunes vækstchef og ansvarlig for arrangementet, Bjarke Wolmar.

Davos er forbilledet

Davos i Schweiz, der i sidste uge igen-igen afholdt World Economic Forum med indflydelsesrige personer fra hele kloden, er kendt i hele verden og har et meget bredt fokus på at løse verdens problemer.

Men det begyndte i det små, for indtil 1987 hed Davos-topmødet European Management Forum og havde et europæisk business- og ledelsesfokus. Det er den position, Odense nu er ved at indtage, påpeger Bjarke Wolmar.

- Formålet med Thinkers50 er, at Odense får skabt et stærkt internationalt erhvervsnetværk, som kan bruges til at trække aktiviteter og virksomheder til Odense. I den sammenhæng bliver Odense brandet som en stærk erhvervsby, hvor vi har særligt fokus på robotter, droner og som det nye cannabis-produktion.

- Vi vil styrke konkurrenceevnen for det europæiske erhvervsliv, for det er vigtigt for at bevare vores vækst og velfærd. Et stærkt økonomiske Europa er vigtigt, for at vi kan bevare vores kultur og identitet, påpeger Bjarke Wolmar.

At Asien i år er i fokus hænger sammen med, at både de nye muligheder - og trusler - kommer fra netop Asien, der har vækstrater, som vi ikke kender i Europa. Derfor er det vigtigt at blive klogere på, hvad deres motiver og forretningsmodeller er, lyder det fra Bjarke Wolmar.