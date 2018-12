Odense-koncern får ny øverste chef: Stifter stopper som direktør i Orifarm

Hans Bøgh-Sørensen stopper som øverste direktør for Odense-koncernen Orifarm, som han selv grundlagde for snart 25 år siden. Chefposten overtages af hans kronprins, Erik Sandberg.

- Det er ikke fordi, jeg skal lave noget andet eller er blevet for gammel. Tidspunktet er udelukkende dikteret af, at det vil give det bedste resultat for virksomheden, siger han.

- Vi gør det, fordi Erik er klar til det, og fordi jeg er sikker på, at han er den rette. Det ville ikke være i virksomhedens interesse at vente. Måske ville andre headhunte Erik, eller han ville blive frustreret over at sidde i en venteposition for længe, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Næsten 25 år efter at Hans Bøgh-Sørensen grundlagde kæmpekoncernen Orifarm, forlader han til nytår posten som administrerende direktør og dermed øverste chef. Han bliver i firmaet men skal i stedet være næstformand i bestyrelsen og bruge mere tid på områder, der ikke direkte indgår i den daglige drift. Topposten overtages af den nuværende viceadministrerende direktør Erik Sandberg, der har været leder i koncernen i lidt under syv år.

62 år, bor i Odense.Gift med Birgitte Bøgh-Sørensen. Far til Christian (25), Anne Charlotte (23) og Andreas (18), der alle er flyttet hjemmefra for henholdsvis at studere og at gå på Herlufsholm Gymnasium. Overtog som ung familiens æblemostfabrik Rimi i Ringe, som gennem fusioner og opkøb er blevet til dagens Rynkeby Foods. Solgte sine aktier i 1993 og etablerede derefter Orifarm, som er blevet en af Europas største parallelimportører af medicin samt producent af såkaldt generisk medicin. Rejser, går på jagt og står på ski. Er desuden bilfreak og kører på bane i sin egen racerbil, en Ferrari 599 XX.

Blodprop i hjertet

Og det føler han sig helt sikker på, for i skiftet er ikke nogen nyhed for de to selv. Siden foråret 2018 har Erik Sandberg reelt haft ansvaret for hele driften i det, der har været en prøveperiode for begge parter.

- 2018 bliver Orifarms bedste år nogensinde, så man må sige, at Erik har bestået med glans. Ansættelsen af direktøren er en meget vigtig beslutning i en virksomhed, og det har taget noget tid at nå hertil, fordi jeg skulle have fuldstændig ro i maven og være overbevist om, det var den rigtige beslutning. Det er jeg nu, siger Hans Bøgh-Sørensen, der har snakket meget om virksomhedens og familiens værdier og kultur med Erik Sandberg.

Tidspunktet passer ham desuden godt personligt, da han for fem år siden fik en blodprop i hjertet.

- Jeg har ingen mén efter blodproppen og lever et sundt liv, men jeg tager hændelsen som et hint om, at jeg skal kende min besøgelsestid. Det er slidsomt at have det operationelle ansvar i en stor koncern, hvor man altid er på, og at lægge det fra mig kan være et led i at minimere min risiko for sygdom, siger han.