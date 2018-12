Odense kan ikke hvile på UR-laurbær

Thiusius Rajeeth Savarimuthu, lektor, Mærsk McKinney Møller Instituttet, SDU: - Jeg var selv med på SDU, dengang Esben og de andre udviklede UR-armen. Robotter er blevet kæmpestort siden da. Det vigtige er, at vi ikke går i stå, og det gør vi ved at tage andre domæner ind. Det næste bliver sundhedsområdet, og robotter ude på sygehusene. Det kan være med til at fasthode vores førerposition, og det arbejder vi meget med nu.

Det er 10 år siden, Universal Robots solgte sin første blå robotarm. Det har været afgørende for den fynske robotklynge, men hvad skal der ske nu?

Preben Hjørnet, del af robotbranchen i 28 år og grundlægger af Blue Work Force i Aalborg: - Man skal være meget forsigtig med ikke at blive for højrøvet og være lidt mere realistiske i klyngen i Odense. Man er lykkedes med at brande klyngen utrolig flot, men trækker man UR og MIR ud af regnestykket, så er der ikke så meget tilbage og en risiko for, at boblen brister. Vi er bare et lille fnug i et kæmpe stort internationalt spil, og jeg synes, at vi skal nationalisere robotindsatsen eller satse på et fælles skandinavisk samarbejde.

Michael Tipsmark, bestyrelsesmedlem i Robocluster og branchechef for Industri hos Arbejdsgiverne: - Vi skal tænke meget større i robotklyngerne. Danmark er alt for lille til, at vi har klynger flere steder. Man skal kigge nationalt på branchen i stedet for bare at superoptimere de små klynger. Vi bliver overhalet internationalt, så vi skal væk fra den sognerådspolitik og samarbejde på tværs - også i Europa.

Per Kloster Poulsen, salgsdirektør for Skandinavien og Storbritannien hos Universal Robots: - Vi ser en meget stor styrke i klyngen og alt det, der sker i Odense. Generelt tror vi på, at succes avler succes, og når der dukker 270 op i dag, så er det et bevis på, at vi rider på en bølge og det er kun fordi, der et kæmpe fokus på hele området , hvor vidensdelingen er helt afgørende.