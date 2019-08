Odense-iværksætter efter konkurs: Kommunerne sylter velfærds-teknologi

Jannick Toftegaard Jensen mener at kommunerne gør det svært for virksomheder indenfor velfærdsteknologi at klare sig. Arkivfoto

Efter blot to år må en fynsk velfærdsteknologi-virksomhed lukke ned. Kommunernes mangler vilje til at anskaffe ny teknologi, og det spænder ben for virksomhederne, mener iværksætteren bag.

Efter blot to år har manden bag Izinga i Odense erklæret virksomheden for konkurs. Virksomheden arbejdede med velfærdsteknologi og leverede softwareprodukter, sensorteknologi og konsulentydelser inden for pleje og sundhed. Blandt andet har Izinga udviklet sensorløsninger, der kan måle adfærdsændringer hos ældre. På baggrund af målinger kan sensorerne for eksempel give plejepersonale besked om, hvem der har en våd ble, eller hvem der skal vendes for ikke at få tryksår. Men efter to år måtte iværksætter og nu tidligere administrerende direktør, Jannick Toftegaard Jensen, erkende, at virksomheden ikke kunne løbe rundt. - Da Izinga i sin tid blev stiftet, havde vi mange ambitioner, og vores produkter var såmænd også gode nok, de var bare svære at få på markedet. Og når indtægter og udgifter ikke længere hænger sammen, så må man lukke, konstaterer han og tilføjer: - Vi kunne se måned efter måned, at det gik i den gale retning, og i det øjeblik kassen var tom, og der ikke var penge til lønninger, så var der ikke noget at gøre. Den lille iværksættervirksomhed havde to udviklere samt en håndfuld freelancere ansat.

Kommuner skræmt af teknologi Ifølge Jannick Toftegaard Jensen er der ikke er noget usædvanligt i, at en lille iværksættervirksomhed går konkurs. Det sker hver dag. Han ønsker dog, at der kommer et øget fokus på de store problemer med at teste og implementere ny velfærdsteknologi i kommunerne, som der er ifølge ham. - Velfærdsteknologi er nyt, og det er en lille smule skræmmende for kommunerne, at der kommer virksomheder væltende med ny teknologi, som kan hjælpe dem i hverdagen og frigive varme hænder. Og det er klart, at de ikke fra den ene dag til den anden tager sådan noget teknologi i brug, fastslår han. - Den nye teknologi bliver ofte kørt som testprojekter i kommunerne, og mange gange er det også nogle meget positive projekter, som både gavner borgerne og personale, og også gavner rent økonomisk. Problemet er bare, at det er ufatteligt sjældent, at teknologierne derefter bliver indført.

Langsommelig proces Ifølge Jannick Toftegaard Jensen bruger kommunerne alt for mange ressourcer på at afprøve produkter, der allerede er afprøvet og blåstemplet andre steder. - Det er jo fuldstændig vanvittigt at man repeterer de samme test igen og igen i forskellige kommuner. Det har vi ikke rigtig tid til, og hvis man snakker med sosu-assistenter og andre rundt omkring, så er de jo ved at rende sig selv ihjel. Efterfølgende har kommunerne ofte ikke råd til at købe og ibrugtage produkterne alligevel, eller også er processen meget langsommelig, og det gør det svært at overleve for virksomheder, der arbejder med velfærdsteknologi. - Noget af det første indenfor velfærdsteknologi, jeg arbejdede med, var telemedicin. Det er 15 år siden, og det er først nu, det begynder at blive rullet ud. Det er en lille smule skræmmende, at man er så dårlig til at tage teknologi til sig, siger Jannick Toftegaard Jensen. Han mener, det kunne være en løsning, hvis man testede teknologien på regionalt niveau i stedet for i de enkelte kommuner, og efterfølgende lagde det ud i kataloger til kommunerne, så de kunne indkøbe det. Christian Graversen, der er direktør for den klynge, som arbejder for velfærdsteknologi, Welfare Tech, giver Jannick Toftegaard ret i hans beskrivelse af fortiden. - Men det er ved at ændre sig. I dag ser billedet anderledes ud, mener Christian Graversen.