House of Oliver Twist, kendt for tobakspastiller, er politianmeldt af Forbrugerombudsmanden.

Det er forbudt at reklamere for tobak, men det har virksomheden bag tobakspastillen Oliver Twist forbrudt sig mod.

Det vurderer Forbrugerombudsmanden, der har politianmeldt virksomheden House of Oliver Twist i Odense.

Virksomheden har reklameret for pastillerne på sin hjemmeside og Facebook siden i hvert fald foråret 2017.

Det er blandt andet ved at skrive udsagn som "kun den absolut bedste tobak", og "det er væsentligt billigere at bruge tobakspastiller frem for at bruge cigaretter".

Samtidig er der ifølge Forbrugerombudsmanden foregået ulovlig reklame gennem spørgeskemaundersøgelser, hvor de deltagende efter sidste spørgsmål blev tilbudt at købe en pakke med tobakspastiller.

- Det er ikke ulovligt at have en webshop, hvor man sælger tobaksvarer, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

- Men man må ikke fremhæve tobaksvaren og for eksempel skrive, at den smager godt eller er billigere end andre produkter. Så er det reklame, og det er forbudt.

- Alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt. Det gælder også tobaksvirksomheders firmasider på Facebook, fordi formålet med siderne typisk vil være at sælge produktet, siger hun.

House of Oliver Twist har efter Forbrugerombudsmandens henvendelse lukket sin Facebook-side og lavet ændringer på hjemmesiden.

Sidste år fik to pibebutikker bøder på henholdsvis 20.000 og 50.000 kroner. Det var for at reklamere for piber og andre tobaksvarer på sociale medier og i nyhedsbreve.

House of Oliver Twist er ifølge sin hjemmesiden Danmarks ældste tobaksfabrik med mere end 200 år på bagen og er verdens største eksportør af spundne tobakspastiller.

House of Oliver Twist blev sidste år solgt til den svenske tobakskoncern Swedish Match.