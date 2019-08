Fem reklame- og kommunikationsbureauer er med i nyt samarbejde med den private uddannelse Reklamelinjen i København, som vil etablere sig i Odense. Byens kreative miljø har nået et omfang, hvor der er plads til uddannelsen, lyder det fra folkene bag.

Overordnet handler det om at styrke elevernes arbejde med deres kreative idéer og proces, så de bliver stærkere, før de starter på uddannelse, i nyt job eller skal arbejde for kunder hos et bureau.

De seneste seks år under navnet Reklamelinjen, som gør brug af erfarne eksperter og de bedste specialister fra branchen, som trækkes ind som gæstelærere. I løbet af de ni måneder uddannes 20-30 kursister to aftener om ugen i alt fra strategi til tekstforfatning og brug af ny teknologi og digitale platforme.

De to har siden 1980'erne arbejdet med reklame og kommunikation, og de seneste 15-20 år har de desuden arbejdet med uddannelse i branchen.

- Vi har aldrig rigtig overvejet Odense, fordi vi ikke mente, der var en masse og en størrelse af det kreative miljø, som kunne bære det, men der er vi blevet overrasket, lyder det fra Kaare Grundtvig, der er grundlægger af Reklamelinjen, som han driver sammen med Per Henriksen.

Det ændrer sig i september for folkene bag den kreative skole og uddannelse ved navn Reklamelinjen, som i samarbejde med en række af byens bureauer nu etablerer sig i byen.

Fem bureauer er med

Reklamelinjen etablerede sig i 2018 i Aarhus og blev i den forbindelse opfordret til at åbne en afdeling i Odense også. I første omgang blev tanken dog afvist, siger Kaare Grundtvig, som bl.a. fik henvendelser fra kommunikationsmand Anders Jacobsen, fra kommunikationsbureauet Change i Odense.

- Der sker en masse ting i Odense, hvor vi også efterhånden har fået rigtig mange bureauer indenfor reklame og kommunikation, men der mangler nogle uddannelsestilbud både til unge nye og mere erfarne folk fra branchen, siger han.

I første omgang har fem bureauer i byen meldt sig på banen som del af arbejdet med at få Reklamelinjen etableret. Det er Nørgaard Mikkelsen, Step, Fingerspitz, Stupid Studio og Make Sense, som har givet tilsagn om at sende ansatte på skolebænken på den nye kreative skole.

Målet er både at uddanne og opkvalificere kandidaterne og dermed også at sikre, at branchen bedre kan tiltrække og fastholde talentmassen, understreger Kaare Grundtvig.

- Tendensen er ofte, at talenterne søger til større byer eller mod nye muligheder. Hvis de har en mulighed for at få mere uddannelse, så kan man lettere holde dem i byen, mener han.

Der har over sommeren været afholdt en række infomøder og nu er der efterhånden kommet så mange tilmeldinger, at folkene bag forventer, at det første hold kan starte i september. Der er ansøgningsfrist til Reklamelinjens første hold den 16. august.