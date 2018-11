Odense-borgmester ønsker affaldsanlæg i udbud

Et fælles fynsk anlæg til håndtering af madaffald er på dagsordenen, når de fynske borgmestre torsdag mødes i Bogense til møde i Borgmesterforum Fyn. Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) opfordrer nu til at sende opgaven i udbud, men afviser at have skiftet holdning.

Odense Renovation og de private aktører på markedet for affaldshåndtering må spidse pennen, så fynboerne kan få den billigste håndtering af deres husholdningsaffald.

Sådan lyder opfordringen fra Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) forud for et møde mellem de fynske borgmestre torsdag i Borgmesterforum Fyn i Bogense.

- Jeg er optaget af at finde den samlede fynske løsning, der er bedst for miljøet og kan give den bedste pris for borgerne. Det skal være så billigt som muligt, dermed også for odenseanerne, så det er vigtigt, at vi får alle aktører til at byde ind på opgaven. Det skal både være Odense Renovation og de private aktører på markedet, så nu må aktørerne spidse pennen og konkurrere om at finde den bedste pris, siger Peter Rahbæk Juel.

Det kommunalt ejede Odense Renovation har ellers arbejdet igennem længere tid med planer om at etablere et anlæg til 59 millioner kroner til håndtering af madaffald fra hele Fyn. Så sent som i september måned besluttede det røde flertal i Odense Byråd at lade renovationsselskabet gå videre med etableringen af et datterselskab, som skal stå for driften af det fælleskommunale pulp-anlæg, som det hedder.

Sagen er også politisk, fordi de borgerlige partier ikke ser det som et offentlig opgave at etablere og drive et anlæg, når private aktører kan løs opgaven.